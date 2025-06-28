אירוע חריג אירע אמש בליל שבת, כאשר חיילים הוקפצו לפזר עשרות מתיישבים שהגיעו סמוך לכפר מאלכ - ולפי צה"ל הותקפו באלימות: "תקפו וחנקו את אחד המפקדים" | מנגד, המתיישבים שנכחו באירוע בליל שבת טוענים כי המג״ד הוא שפעל באלימות, ואף צעיר נורה בכתפו מאש צה״ל (צבא)
בהמשך להצהרת מזכיר המדינה המיועד, מרקו רוביו, לפיה הממשל החדש יהיה הכי תומך למדינת ישראל ויסיר את העיצומים שהוטלו על תושבי יו"ש, פורסם כי בכוונת הנשיא טראמפ לעשות זאת כבר ביום השני או השלישי לכהונתו | השבוע ביידן חתם על צו נשיאותי המאריך את האפשרות להטלת העיצומים, והוא יבוטל בשבוע הבא מיד אחרי ההשבעה (חדשות, בעולם)
חמישה ימים לפני תום כהונתו, החליט נשיא ארצות הברית היוצא ג'ו ביידן להעניק "מתנת פרידה" לישראל | על פי הודעת הבית הלבן, ביידן האריך הלילה בשנה נוספת את הצו הנשיאותי שמכריז על מצב חירום ביהודה ושומרון | צו זה מאפשר את הטלת העיצומים על מתיישבים שהממשל מגדיר "אלימים" (מדיני)