מסע הבחורים הצרפתיים הלומדים בישראל שהחל בשבוע שעבר בשארם א-שייח, אז הבחורים נסעו בטיסת חילוץ ישירות לאלפים הצרפתיים להמשך הזמן, השבוע, הבחורים יצאו לבין הזמנים והתקיים אירוע סיום מיוחד בהשתתפות הגר"ד כהן והגר"ש גלאי | סיקור ותיעוד (חדשות חרדים)
בעוד כלל ישראל מתכוננים בהכנות לחג הפורים, גדולי ישראל כבר מתכוננים לערבי פסחים | הגאון רבי שמעון גלאי, הגאון רבי מסעוד בן שמעון והגאון רבי חיים פרץ ברמן הגיעו אתמול לאפיית מצות חבורה | בתום האפייה, פצח הגר"ש גלאי בריקוד דבקות נלהב יחד עם עובדי המאפייה | צפו בתיעוד (חרדים)
במלאות שמונה שנים להסתלקותו של ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן זצ"ל, נערך בהיכל ישיבת 'רינה של תורה' שבכרמיאל, עצרת מספד לזכרו, בשילוב מעמד סיום הש"ס שלמדו תלמידי הישיבה לעילוי נשמתו הטהורה | במעמד נשאו דברים המשפיע הגה"צ רבי שמעון גלאי, וראש הישיבה הגאון רבי אברהם סטוארט (עולם הישיבות)
תיעוד נרחב ממסע הלווית הבחור החשוב והצדיק יחיאל יהושע גלאי זצ"ל, בהשתתפות המונים | הגר"י זילברשטיין נשא את ההספד המרכזי והביא סיפורים מופלאים על גלגולי נשמות וכפרה, וכן ציין בדבריו כי 'אבד מאיתנו אדם שכיפר על כל השכונה, וזה מאד כואב לנו' | צפו בתיעוד מההספדים (חרדים)
בשעות האחרונות של עשרת ימי תשובה, נשא הגה"צ רבי שמעון גלאי, דברי חיזוק והתעוררות מיוחדים בפני תלמידי מוסדותיו של הרה"ג רבי אהרן גלברט | הדברים נגעו ללב השומעים והכינו את הלבבות ליום הקדוש הבא עלינו לטובה ולברכה | בסיום השיחה פצח המקובל בשירה נלהבת | צפו בתיעוד (חרדים)
רבי שמעון גלאי ורבי יחיאל פישהוף, יוצאים בנסיעה מיוחדת שתיערך בימי הרחמים והסליחות למסע של ישועות מעל לטבע – על הציון הקדוש בווילנא | 5 שעות של תפלה ותחנון עבור תורמי 'קופת העיר' – השמות יוזכרו בזה אחר זה בפרטות ובמתינות | בסיום המעמד יחתמו על השטר המיוחד (חרדים)
במעמד רב רושם ומרגש, התקיים סיום ש"ס משניות וכן קריאת שם לסניף כולל 'טהרות' שנקרא מעתה על שמו של הרב יעקב אליעזר רייכנבך זצ"ל – מראשי מפעל התורה, שהרביץ תורה וחסד כל ימיו | את המעמד פיארו בהופעתם הכבודה, ראש הישיבה, הגאון רבי משה הלל הירש והגאון רבי שמעון גלאי, אשר עמדו בדבריהם על דמותו המיוחדת של הרב רייכנבך זצ"ל ופעולתו הרחבה למען התורה והכוללים (חרדים)
מאות חסידי 'תולדות אהרן' התכנסו במרכז החסידות בירושלים לחגוג את סיום מסכת 'בבא מציעא' והתחלת המסכת הגדולה 'בבא בתרא', במסגרת לימוד דף היומי, ללא נוכחות האדמו"ר שיצא לימי מנוחה | במעמד נאמו גדולי הרבנים ברום מעלת לימוד התורה הקדושה (חסידים)
תלמידי כיתות ד' מת"ת "אוהלי ספר" במודיעין עילית חגגו את תחילת לימוד הגמרא בביתו של הגה"צ רבי שמעון גלאי בבני ברק | התלמידים זכו להיות נוכחים שעה ניכרת עת עסק הגה"צ בשיחה תורנית בטלפון | בהמשך העמיד אותם הגה"צ בכור המבחן, והאציל את ברכתו (חרדים)
תיעוד ענק: גדולי ישראל, אדמו"רים, רבנים וראשי ישיבות, יצאו בהמוניהם בשבוע האחרון, כחום היום, לקצור חיטים לקראת חג הפסח שנת תשפ"ו, בשדה החיטים בלטרון | הרבנים עמלו בעצמם בטרחה של מצווה כשהם קוצרים ברינה את היבול תוך שירה וזימרה מתוך חביבות יתירה למצוות ישראל | שוקי לרר התמקם מבעוד מועד בשדה, ומגיש תיעוד מרהיב (חרדים)
מעיינות השמחה הנשפעים ממעיינו של הגה"צ רבי שמעון גלאי ביום הפורים, ידוע ליודעי חן. שוקי לרר בחר שלא לפספס את ימי הפורים בצילו, ובעדשת מצלמתו נקלט רגעי שמחה כאשר הגה"צ חבש שטריימיל חסידי על ראשו להרבות בשמחה | בדרך לתעד את המקובל, עצר הצלם לתעד את הגאון רבי יצחק הקר בקריאת המגילה, ומגיש גלריה (חרדים)
תפילת רבים לישועתן של ישראל, התקיימה בציונו של מרן שר התורה זצוק"ל במעמד התפילה השתתפו המוני בני ישראל | דברי התעוררות נשא הגה"צ רבי שמעון גלאי | הגה"צ אב"ד קריית ויז'ניץ שהיה בדרכו לתפילה באוהל בית ויז'ניץ נעצר לתפילה (חרדים)
אירוע יחודי נערכה לילדי החמד שע"י תלמוד התורה 'נר שמואל' בעיר חדרה, כאשר זכו לחגוג את מסיבת הסידור בביתו של שר התורה הגאון רבי חיים קנייבסקי | בהמשך זכו לקבל ברכתו של הגה"צ רבי שמעון גלאי | סיקור ותיעוד (חרדים)
לקראת חג הפסח הקרב ובא לקראתנו לשלום, הגיע אתמול (שני) הגה"צ המקובל רבי שמעון גלאי לאפיית מצות בחבורה | בסיום עבודת האפייה הפריש הגה"צ חלה מהעיסה ופצח בריקוד נלהב ליד המצות | בהמשך נצפה גם הגאון רבי איתמר גרבוז באפיית מצות | צפו בתיעוד (חרדים)