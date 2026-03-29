המתח בציר אנקרה-וושינגטון בשיאו: טורקיה מבהירה כי לא תשלים עם שיתוף פעולה אמריקאי-כורדי נגד טהראן ומזהירה מפני ערעור היציבות האזורית | משרד ההגנה הטורקי הודיע כי הוא עוקב בדריכות אחר פעילות ארגון ה-PJAK, בעוד דיווחים חושפים התייעצויות חשאיות בין המיליציות הכורדיות לארה"ב (חדשות בעולם)
תחת מעטפת של תקיפות אוויריות ישראליות וגיבוי אמריקני ישיר, אלפי לוחמים כורדים מיומנים נערכים כעת לחצות את הגבול ולחולל מהפכה בלב איראן | המהלך הדרמטי הזה עשוי להפוך את המדינה ל"קן צרעות" ולשנות את פני המערכה כולה מול משטר האייתוללות (העולם הערבי)
ממשל טראמפ פועל לגיוס המיעוט הכורדי לטובת התקוממות מזוינת בתוך איראן ומבטיח סיוע אווירי נרחב לכיבוש שטחים במערב המדינה | בשיחות עם מנהיגים אזוריים הובהר כי עליהם לסייע לוגיסטית לכוחות האופוזיציה, בעוד איראן מגיבה בתקיפות נגד בסיסים כורדיים בעיראק (מדיני)
אחרי ימים ארוכים של הפצצות ישראליות ואמריקניות כנגד עמדות של הצבא האיראני, הערב דווח כי אלפי כורדים מעיראק פתחו במתקפה קרקעית באיראן | גורמים בישראל ובארצות הברית אישרו את הדיווח | דיווחים אמריקניים ציינו כי ה-CIA מחמש כוחות כורדים כדי לעודד את התקוממותם באיראן | גורם ישראלי: "האירוע עם הכורדים אמיתי ומשמעותי" (שאגת הארי)
לאחר עשור של אוטונומיה, הכוחות הכורדים בסוריה נדחקים לפינה ומאבדים נכסים אסטרטגיים ושדות נפט לידי ממשלת אל-שרע המהדקת את אחיזתה במדינה | בצל קריסת המגעים המדיניים ודיווחים על התקפות מסוכנות על בתי כלא המוחזקים בהם אלפי מחבלי דאע"ש, סוריה ניצבת שוב בפני רגע גורלי שעלול להצית מחדש את הלהבות באזור כולו (העולם הערבי)
המשטר הסורי הרחיב במהלך סוף השבוע את שליטתו בצפון ובמזרח המדינה | ברשת נפוצו דיווחים על קריסה מהירה של מערכי הכוחות הסוריים הדמוקרטיים המזוהים עם הכורדים | הלוחמים הכורדים פוצצו שני גשרים מרכזיים על נהר הפרת בניסיון לבלום את תנועת כוחות הממשל (העולם הערבי)
כוחות הצבא הסורי חזרו לפעול בצפון סוריה נגד הכוחות הכורדים, פעולות צבאיות שגררו גינויים מצד ארה"ב ואף צרפת, הנחשבת לבעלת ברית של הנשיא החדש | בהפגנה שהתקיימה מול הבית הלבן, נצפו כורדים מפגינים עם דגלי ישראל נגד הטבח המתרחש בצפון המדינה על ידי כוחותיו של א-שרעא (חדשות)
ארבעה בני אדם נהרגו בעימותים שהתחדשו בין כוחות המשטר הסורי של אחמד א-שרע לבין "כוחות סוריה הדמוקרטיים", השייכים לכורדים | הקרבות פרצו על רקע קיפאון ממושך במגעים בין הצדדים, כאשר כל אחד מהם מטיל על האחר את האחריות להתלקחות (העולם הערבי)
לחימה פרצה הערב בעיר חלב בין כוחות משטרו של אחמד א-שרע לבין "הכוחות הסוריים הדמוקרטיים" (SDF), המזוהים בעיקר עם המיעוט הכורדי | בין השאר דווח על ירי רקטות ופצמ"רים במהלך הלחימה, יחד עם טנקים שנצפו ברחובות העיר (בעולם)
נשיא טורקיה ארדואן שסייע למורדים של ארגון הטרור חייאת תחריר א-שאם לכבוש את סוריה, אמר כי כל המדינות צריכות "להעיף את הידיים שלהן מסוריה" | על ישראל ואחרות הוא אמר שאם לא ייסוגו מהמדינה - יהיו לכך השלכות (חדשות, מדיני)