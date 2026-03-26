נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שוקל להפוך את חדר האמנה ההיסטורי בבית הלבן לחדר אורחים פרטי, בו יוצבו מיטה ואמבטיה פרטית | זו אינה הפעם הראשונה שהנשיא טראמפ מבצע או שוקל לבצע שינויים דרמטיים בעיצוב של הבית הלבן (חדשות)
פורים הוא החג שבו השולחן הופך מ"מכובד" ל"חגיגה של צבע". זה הזמן להוציא את הכלים הכי יפים, להוסיף להם קצת פלפל, ולייצר אווירה שגורמת לכל מי שנכנס הביתה להרגיש מיד ב"נהפוך הוא". הנה 5 קונספטים לעיצוב שולחן הסעודה (עיצוב)
פורים מעבר לפינה, ואם אתם כמונו - מד המפלס שלכם נע כרגע בין התרגשות שיא לבין "מה למען השם אנחנו מכניסים למשלוחי המנות השנה?!" | כולנו מכירים את הרגע הזה שבו אנחנו עומדים מול ערמות של וופלים וסוכריות גומי, מנסים להבין איך הופכים את כל הבלאגן הזה למשהו שנראה כאילו יצא ממגזין עיצוב, בלי לבלות לילות שלמים בהדבקות | אז השנה, החלטנו לעשות לכם חיים קלים במיוחד: אספנו עבורכם 10 רעיונות למשלוחי מנות שהם הרבה יותר מ"מתוק בצלחת" - הם קונספט, הם חוויה, והם הולכים לגרום למי שיקבל אותם לעצור הכל ולהוציא את המצלמה (מאמע, עיצוב)
בשגרה היומיומית אנו חווים את המרחב כמשהו ניטרלי ונטול משמעות, אך מאחורי התאורה, הריח, המסלול והסידור האדריכלי מסתתרת מערכת מתוחכמת של דחיפות שקטות | הסוד מאחורי תכנון חללים שמנצל הטיות קוגניטיביות, ניצול של עייפות החלטה ודחפים אוטומטיים כדי לעצב צריכה, עבודה, תנועה והתנהגות חברתית | מסע מרתק אל המחשבה של 'אדריכלי התודעה' (פסיכולוגיה)
המפתחים של אאודי במטה החברה בגרמניה חושפים את ה-GT50: מכונית קונספט פרועה המבוססת על ה-RS3, משלבת מנוע 5 צילינדרים איקוני עם עיצוב בהשראת מסלולי ה-IMSA של שנות ה-80, ומוכיחה ש''גם הדור הצעיר יודע לתת כבוד להיסטוריה' (רכב)
שאריות קפה מהפינג'אן או מהמכונה לא חייבות להיזרק לפח: הן יכולות לשמש כחומר יעיל מאוד שתשמחו שעשיתם בו שימוש | בין אם זה להזין את האדמה, לעודד פריחה, לשפר את מבנה המצע או להעניק לצמחי בית אוהבי חומציות תנאים אידיאליים - להכל תוכלו לסייע בעזרת השאריות שחשבתם לזרוק לפח (בית וסטייל)
חוקרים באוניברסיטת קורנל פיתחו בד אולטרה-שחור חדש, הכהה ביותר שנוצר עד היום לטקסטיל לביש, בהשראת נוצותיה יוצאות הדופן של ציפור גן עדן טרופית | באמצעות שילוב של פיגמנט סינתטי המדמה מלנין ותהליך עיבוד ננו-טכנולוגי פשוט יחסית, הם הצליחו ליצור מרקם סיבי זעיר הלוכד כמעט את כל האור ומייצר שחור עמוק וקטיפתי מזוויות צפייה שונות (טכנולוגיה)
משרד האדריכלים הנורבגי הנודע Snøhetta זכה בתחרות הבינלאומית לתכנון "מוזיאון האמנות מפרץ צ'יינטאנג" בסין | המבנה, המשתרע על פני 18,000 מ"ר, מעוצב בהשראת תנועת המים ומציג מבנה גלי המתמזג עם הנהר ויוצר שער תרבותי חדש לעיר (אדריכלות)
היצרנית הקוריאנית הציגה בתערוכת מינכן 2025 דגם קונספט חדש וססגוני בשם THREE, המהווה הצצה לעיצוב ולכיוון של ה־IONIQ 3, רכב חשמלי קומפקטי שיתחרה בדגמי ה־EV הפופולריים באירופה | הדגם מאופיין בקווים דרמטיים, עיצוב חדשני ופתרונות יצירתיים בתא הנוסעים, והוא צפוי להוות בסיס לגל הבא של רכבי יונדאי החשמליים (רכב)
ראש השנה כבר מעבר לפינה, ואתם עדיין לא יודעים איך להפוך את שולחן החג למיוחד באמת? אל תדאגו - הכנתי עבורכם כמה רעיונות לעיצוב שולחן שימשכו תשומת לב, ישדרו חגיגיות ויעשו וואו אצל כל אורח, גם אם יש לכם דקות ספורות לפני שהחג מתחיל (עיצוב, מאמע)
ב.מ.וו חושפת את הדור הבא של רכב הפנאי הבינוני X3, הפעם תחת הסדרה החדשה (Neue Klasse) שמביאה עיצוב מודרני, מערכות הנעה חשמליות מתקדמות עם טווח של עד 805 ק"מ, טעינה מהירה ועיצוב פנים פורץ דרך ללא חוגה מסורתית | הרכב מציע חוויית נהיגה דיגיטלית, חומרים ממוחזרים לטובת הסביבה, ומערכות בטיחות ואוטונומיה משופרות במיוחד - הצהרת כוונות לעידן מודרני, חסכוני וידידותי למשתמש שמאתגר את המתחרים ומציב סטנדרט חדש בקטגוריה (רכב)
בלב שכונת מגורים שקטה בצפון בוקרשט, בתוך רצועה צרה ולכאורה חסרת פוטנציאל ברחוב Bazilescu, יצרו אדריכלי סטודיו Vinklu פרויקט שמעורר השראה בקנה מידה בינלאומי: בית קפה קומפקטי בשם The Chapel, הבנוי כולו בזיגוג מזוקק ועיצוב מינימליסטי חכם | הפרויקט מצליח להפוך מגבלה גיאומטרית לאובייקט אורבני ייחודי תוך שימוש בחומרים טבעיים, השתקפות הסביבה והיכולת למצות כל סנטימטר (בעולם)
לאחרונה נחשפו סקיצות ישנות משנת 2017 שמראות קונספט ספורטיבי מרהיב בעל שתי דלתות, שעשוי היה להפוך לדגם הדגל החשמלי של פולקסווגן | הקונספט מעולם לא הגיע לייצור, אך הסיפור מאחוריו מספק הצצה ייחודית לפנטזיית העבר של פולקסווגן על עידן החשמל (רכב)
פאגאני ממשיכה להגדיר מחדש את גבולות הרכב האקסקלוסיבי עם הדגם החדש - הואיירה קודאלונגה ספידסטר. גרסה מוגבלת של עשרה רכבים בלבד, המשלבת בין הנדסה פורצת דרך, עיצוב אמנותי חריג ומחווה עיצובית לימי הזוהר של מסלולי המירוצים בשנות ה-60 (רכב)
שיתוף פעולה בין איאן קאלום, מעצב העל של יגואר ואסטון מרטין, לבין בית הבנייה Wood and Pickett, הוליד גרסה מחודשת, חזקה ויוקרתית במיוחד למכונית המיני האייקונית - במחיר שמתחיל ב-75,000 פאונד (כ-157,500 דולר) | כל רכב ייוצר במהדורה מוגבלת וייחודית (רכב)