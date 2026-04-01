ערב חג הפסח, הלב הפועם של הקהילה היהודית באנטווערפן שבלגיה כמרקחה | המאבק על קדושת השבת בעיר עולה מדרגה לאחר שחנות ה"ג'מבו" נפתח בשבת | בצעד נדיר התאחדו אמש כלל רבני העיר מכל החוגים והעדות תחת קורת גג אחת, למפגן כוח רוחני של חומה בצורה מול הפרצה הקוראת דרור לחילול שבת בפרהסיה | המאבק באנטוורפן חוזר לנקודת הרתיחה (חרדים)
לקראת חג הפסח הבעל"ט, הגיע הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטוורפן, לעקוב מקרוב אחר שחיטת הבשר עבור תושבי עירו |בשל החוק הבלגי האוסר על שחיטה כשרה בתחומי המדינה, נאלצו בקהילה להעתיק את מערך השחיטה המהודר לבית השחיטה במנצ'סטר שבאנגליה | הגאב"ד עמד מקרוב על כל פרט ופרט בתהליך, כדי להבטיח רמת כשרות ללא פשרות עבור הקהילה (חרדים)
בעיצומו של ביקור רב רושם בעיר אנטווערפן, הגיע האדמו"ר מסאדיגורה לביקור מרומם אצל גאב"ד אנטוורפן, הגה"צ רבי אהרן שיף | הגאב"ד קידם את פני הקודש ברוב כבוד וידידות איתנה, תוך כשהוא מציין את הערצתו הגדולה לאדמו"ר עוד משנות מגוריו בעיר, טרם עלותו על כס הנהגת אבותיו הקדושים (חסידים)
חדרו של זקן צדיקי אירופה, האדמו"ר מפשעווארסק, הומה אדם בימי החנוכה מהמוני הנוהרים לקבלת 'מעות חנוכה' כסגולה לשמירה, ברכה והצלחה. באחת התמונות נצפה האדמו"ר כשהוא קם ברוב כבוד מכסאו עם כניסתו של הגה"צ רבי אהרן שיף, גאב"ד אנטווערפן, שהגיע לקבל 'ברכת שלום' עם חזרתו לעירו לאחר ביקור קצר בארה"ק | צפו (חסידים)
לקראת סיום חודש תשרי, והתחלת זמן החורף, התאספו כלל הבחורים מחצה"ק סקולען לייקווד למעמד מרומם ונעלה, סיום ספה"ק 'קדושת לוי' | במעמד זכו לשמוע דברות קודש מפי האדמו"ר, וכן מפי הרה"ג הנודע רבי מרדכי שיף, בנו של הגה"צ גאב"ד אנטווערפן, שריתק את הבחורים שעה ארוכה עם פנינים יפים משוזרים בדברי חסידות וחיזוק רב (חסידים)
האדמו"ר מבאבוב המבקר בימים אלו באנטווערפן, ערך ביקור רב רושם אצל הגה"צ רבי אהרן שיף גאב"ד בעיר | במהלך הביקור הרחיבו בנועם שיח על גדרי הכשרות והקדושה בעיר, בהמשך שיבח האדמו"ר את מעמדו של הגאב"ד כבעל הבית על העיר | צפו בתיעוד (חסידים)
מעמד ייחודי וראשוני בעולם היהודי התקיים שבוע שעבר באנטווערפן, כשגאב"ד העיר הגה"צ רבי אהרן שיף קבע 'טאבלט' שירות לתושבי העיר החרדים | מה מטרת הטאבלט, והיכן וכמה הותקנו בעיר? כל הפרטים כאן ב'כיכר' (חרדים)
האדמו"ר מויז'ניץ לונדון השוהה בימים אלו לביקור הוד בעיר אנטווערפן, הגיע לביקור במעונו של גאב"ד אנטווערפן הגה"צ רבי אהרן שיף, וכן ביקר בקרב קהילת בעלזא בעיר שם התכבד בסנדקאות בברית לבן אחד החסידים, ואחר מכן נערך מעמד קבלת פנים לכבודו ע"י בני הקהילה דשם | השבת ישבות האדמו"ר באנטווערפן, אלפים צפויים להשתתף בתפילות ובטישים (חסידים)