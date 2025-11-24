מאות מתושבי הדרום נהרו למעמד המיוחד שנערך על ידי מוסדות "חכמת רחמים" בראשות הגאון רבי חננאל כהן שליט"א • הילדים הנרגשים האכילו את בעלי החיים לצד קול רינה וישועה שנשמע ברחובה של עיר | סיקור מרומם (חרדים)
במעמד רב רושם, ובראשות האדמו"ר מסערדאהעלי נערך מעמד שחיטת כבש שהתקבל במתנה מהאדמו"ר מסאטמר במהלך מעמד 'פדיון פטר חמור' | במעמד השחיטה השתתפו מאות תלמידי הישיבה וקהל רב מנופשי הקונטרי | השחיטה אושרה ככשרה למהדרין ע"י האדמו"ר, ששיגר את הראש במתנה לאדמו"ר מסאטמר לקראת ראש השנה (חסידים)
בבני ברק נערך אמש מעמד נדיר של מצוות פדיון פטר חמור | במעמד השתתפו הראשון לציון הגר"י יוסף, הגה"צ חכם ניסים בן שמעון וראש ישיבת 'מאור התלמוד' הגרא"י הכהן קוק, חבר מועצת גדולי התורה | שוקי לרר תיעד ומגיש גלריה (חרדים)
במעמד אדיר, בהשתתפות כ-900 תורמים של ’שרי האלף’ של איחוד מוסדות גור הופתעו התורמים כאשר נכנס לאולם במפתיע חמור בכור שנולד לאחרונה במושב אלקנה, הרה”צ ר’ נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר מגור, פדה את החמור בשם כל הקהל לאחר שנערכו הקניינים כראוי | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד נדבורנה ירושלים נערך ביום ט"ו בשבט מעמד היסטורי ונדיר של מצוות פדיון פטר חמור | בתחילה ערך הרבי טיש לכבוד היום, בהמשך נערך מעמד הפדיון בליווי כלי זמר ושיר, כשאחד החסידים מזכה את הרבי במצווה נדירה זו לפדות את החמור בשה | צפו בתיעוד (חסידים)
שיחת היום בירושלים: יהודי ירא שמים, כהן, ערף ראש חמור ברחובה של עיר, אחד העוברים ושבים הזמין את המשטרה שעצרו אותו במקום | לאחר המעצר התערב הדיין הבכיר והבהיר לבית המשפט את מעשה הכהן | כל הפרטים סביב סערת העריפה כאן ב'כיכר' (חרדים)