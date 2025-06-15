דובר צה"ל לשעבר, דניאל הגרי, שוקל צעד דרמטי אחרי חודשים ארוכים באזרחות | לפי דיווח שפורסם היום, הגרי מקיים מגעים עם מפלגת "ישר!" בראשות הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט בכדי לדון באפשרות שיצטרף לרשימה לפני הבחירות הקרובות (פוליטי)
הרמטכ"ל אייל זמיר החליט כי דובר צה"ל דניאל הגרי לא יקודם לדרגת אלוף ויפרוש מתפקידו בשבועות הקרובים | הגרי שהיה בעבר קצין ולוחם יפרוש לגמרי מהצבא | הרמטכ"ל זמיר רוצה למנות לתפקיד דובר צה"ל קצין לוחם מחיל היבשה | בין השמות עליהם מדברים בצמרת צה"ל מח"ט 401 לשעבר אלוף משנה בני אהרון (צבא)