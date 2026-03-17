מאות הורים לילדי תלמוד תורה 'החדש' בבני ברק התכנסו לכינוס התחזקות מרומם | גדולי ישראל, ראשי הישיבות הגאון רבי דב לנדו והגאון רבי משה הלל הירש, פיארו את המעמד בהופעתם הכבודה ונשאו דברי הדרכה וחיזוק | כמו כן נשא דברים ראש הישיבה הגאון רבי חיים פיינשטיין שעמד על חובת החינוך בדורנו | צפו בתיעוד של הצלם שוקי לרר (חרדים)
שעה של קורת רוח הייתה במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, עת העמיד בכור המבחן את תלמידי תלמוד תורה החדש בבני ברק על כל החומר הנלמד במסכת 'אלו מציאות'. לאחר שהתלמידים ענו כהוגן, האציל ראש הישיבה עליהם ברכות לרוב (חרדים)