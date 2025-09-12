שורדת השבי אמילי דמארי הגיבה הערב לפרסום על חיסול מחבל חמאס חאזם נעים, שהחזיק בה וברומי גונן בשבי במהלך פעילות של צה"ל ברצועה, ואמרה כי "צרחות של אושר, אנשים לא יבינו מה המפלצת הזה היה בשבילי ובשביל רומי" (בארץ)
שורדת השבי אמילי דאמרי הטיחה ביקורת בראש ממשלת בריטניה: "אם הוא היה בשלטון במלחמת העולם השנייה, הוא היה פועל להכרה בכיבוש הנאצי במדינות כמו הולנד, צרפת או פולין? זו לא דיפלומטיה - זה כישלון מוסרי. תתבייש" (חדשות)
שורדת השבי אמילי דמארי שהדליקה משואה ביום העצמאות האחרון, פנתה בפוסט זועם לוועדת פוליצר, שבחרה במשורר הפלסטיני מוסעב אבו טועה | המשורר, כך לדבריה, הכחיש את אירועי השבעה באוקטובר ואת רצח משפחת ביבס | "בחרתם להאדיר קול שמוחק את האמת, מעלים את הקורבנות ומחלל את זכרם של הנרצחים", כתבה דמארי (חדשות)
השליח המיוחד של נשיא ארה"ב טראמפ למזרח התיכון, סטיב וויטקוף, העלה הלילה לבמה, בעת נאומו של טראמפ, משפחות חטופים וחטופות ששוחררו | הנשיא סיפר על הפציעה של אמילי, ואמר: "לא הפסקנו להתפלל עבורכם, ואני כל כך שמח שהתאחדתם עם המשפחות והחברים שלכם, אבל תדעו שזה מעולם לא היה צריך לקרות" | הנאום המלא (חדשות בעולם)
יממה לאחר שחרורן של אמילי דמארי, רומי גונן ודורון שטיינברכר מהשבי הקשה והאכזרי בידי החמאס בעזה, נחשפות עדויות ראשונות, מצמררות ומזעזעות, של החטופות על מה שהן חוו בשבי והתקופה הקשה שעברו | המעבר בין עשרות מקומות מסתור, הטיפול הרפואי ללא הרדמה והפחד ברגעי השחרור בעזה (אקטואליה)
אי אפשר לעצור את הדמעות ואת ההתרגשות: אחרי 471 ימי געגוע, שלושת החטופות שהשתחררו היום מהשבי הנורא של חמאס, נפגשו בבית החולים עם בני המשפחה שלהן | "מצבן הרפואי של שלוש השבות מאפשר לצוות הרפואי לדחות את הטיפול ולאפשר להן להתאחד עם המשפחות", נמסר מביה"ח | (בארץ)