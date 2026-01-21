הזמר איציק קלה סיפר אמש (שלישי) את הנס הפרטי שקרה לו לפני מספרים שנים לרגל הילולת רבי שמעון בר יוחאי זצ"ל: "הייתי חולה בסרטן - השתטחתי בדמעות על ציונו של רבי שמעון בר יוחאי והבראתי" • צפו מתוך ראיון למגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר (ברנז'ה)
נס בשכונת גאולה שבחיפה, בשיא המולת הצהריים, קרס מבנה בנייה קלה מגג בניין בן ארבע קומות בעקבות הרוחות העזות • הגג התרסק על המדרכה והשבית רכב חונה, אך בחסדי שמיים איש לא נפגע | הצלם שמואל שנקר מיהר לתעד את מקום הנס (חרדים)
הרב פנחס פיזם, משליחי חב"ד בקריות ומנהל תלמוד תורה בעיר הצפונית, חווה שלושה דומי לב והשתקם לחלוטין | פרופ' סער מרמב"ם: "היו פה שני ניסים גדולים, אנחנו שליחים של הקב"ה" | אתמול הוא חגג את הצלתו הפרטית באירוע מרגש (חרדים)
המשפיע הגאון רבי מרדכי הערש שפיטצער חשף סיפור בלתי ייאמן: כיצד הביאה ההחלטה של יהודי ירא שמים לא לדבר בבית הכנסת לנידוי חברתי, שהכריח אותו לחזור הביתה – בדיוק בזמן שהתינוק נלכד בתוך ניילון | הרופא: "דקה אחת נוספת והכל היה גמור" | האזינו לסיפור המלא (חרדים)
נס גלוי אירע הבוקר בחיפה כאשר משפחה חסידית ניצלה מפגיעה ישירה בביתה בחיפה | האברך והמשפחה התחבאו מתחת לשולחן בסלון כשהבית קרס מעליהם - והם ניצלו ויצאו ללא פגע | ראש עיריית חיפה יונה יהב הגיע לזירה וקרא לתושבים החרדים "בטלנים" (חרדים)
נס גדול אירע הלילה לאחר שרכבו של הגאון הרב חיים יוסף דוד אברג'ל היה מעורב בתאונת דרכים קשה בצומת יושיביה, ליד נתיבות | בחסדי שמים, הרב נפגע באורח קל | רכבו של הרב נפגע בחזית על ידי רכב אחר שפגע בו במהירות גבוהה | שמו לתפילה רבי חיים יוסף דוד בן גאולה (חרדים)
הלילה (בין ראשון לשני) פרצה שריפה בישיבת באר ישראל בעיר אלעד, בה נגרם נזק כבד לחדר פנימייה, בחסדי שמיים אין נפגעים מכלל בחורי הישיבה | כאשר שבו הבחורים אל הפנימייה לאחר כיבוי השריפה, הם נתקלו במחזה מדהים: בחדר שנשרף כליל הושמדו כל החפצים, אך באופן פלאי שני זוגות תפילין ניצלו מהשריפה (חדשות, בארץ)