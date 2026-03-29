לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה, פתחו במבצע "שאגת הארי", שנועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב האיראני | כעת צה"ל חושף את התיעודים מהרגעים הדרמטיים שקדמו למבצע | צפו (צבא)
מפקד חיל האוויר רמז לפעילות קרקעית על אדמת איראן: במכתב ששיגר למשרתי ומשרתות חיל האוויר חשף כי "לוחמי היחידות המיוחדות של החיל מבצעים בימים אלה משימות יוצאות דופן שיכולות להצית את הדימיון״ (צבא וביטחון)
מפקד חיל האוויר: ״ההפלה ההיסטורית מעל שמי טהרן היא ביטוי לעוצמתו של חיל האוויר ולנחישות האישית שלך. המשימה הבאה כבר מחכה לכם״ | מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, עם טייס האדיר (F35I) שהפיל לראשונה מטוס קרב איראני בשמי טהרן | האזינו (חדשות מלחמה)
שר הביטחון ישראל כ"ץ בבור חיל האוויר העביר מסר למנהיג חיזבאללה: "נעים קאסם יגלה שמי שהולך בדרכו של חמינאי, מסיים כמו חמינאי, בתחתית הגיהינום. הנחיית ראש הממשלה והנחייתי לצה"ל - לפעול בעוצמה מול החיזבאללה מבלי להסיט את הקשב ואת העוצמה של הפעילות העיקרית במבצע 'שאגת הארי' מול איראן" | צפו (חדשות מלחמה)
שורת קצינים בחיל האוויר שהושעו משירות מילואים מכיוון שחתמו על מכתב שקורא לסיום המלחמה, ועתרו לבג״ץ - קיבלו תשובה ממפקד חיל האוויר אלוף תומר בר כי החליט "שאין מניעה להשיבם לשירות לאחר שהמלחמה נגמרה" (צבא)
לקחים מטראומת 7 באוקטובר: חיל האוויר מקים יחידת עילית חדשה, שתצטרף ליחידת שלדג, ותתמקד בהגנה על בסיסיו | המהלך הדרמטי מגיע לאחר שנחשף כי חוליות נוח'בה תכננו לתקוף בסיסים במקביל לחשיפת מאמצים איראניים לאיסוף מודיעין על בסיסים (צבא וביטחון)
מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, ביקש לסיים את תפקידו אחרי 4 שנים, ולא לעשות שנה נוספת | בצבא לחצו על בר שיישאר בשירות, לאור הישגיו במלחמה | ועדת תורג'מן שמינה הרמטכ"ל, לבחינת התחקירים הצבאיים בצבא, לא מצאה דופי בתחקיר חיל האוויר (צבא)
בשיחה שקיים האלוף תומר בר עם לוחמי חיל האוויר בפיקודו הוא שיבח את פעילותם והדגיש כי הנוכחות המבצעית במערב איראן היא קריטית ומצילת חיים | אלפי משרתים בסדיר ובמילואים נושאים על כתפיהם יכולת אדירה של חיל האוויר, כוחו וייחודו (צבא)
ברקע השמועות הרבות על תקיפה ישראלית קרובה באיראן, והאמירות העמומות של הנשיא טראמפ בעניין, הערב דווח על מחלוקת דרמטית בצמרת הישראלית סביב השאלה האם ישראל יכולה לפעול לבדה באיראן ומה מידת התיאום הנדרשת מול ארצות הברית (בטחוני)
ראש הממשלה בנימין נתניהו שהה הערב (שני) בבור חיל-האוויר בקריה בתל אביב, במהלך התקיפה נגד מטרות שלטון הטרור הח׳ותי בתימן | לצדו שהו שר הביטחון ישראל כ"ץ, הרמטכ"ל אייל זמיר ומפקד חיל האוויר אלוף תומר בר | כך זה נראה (חדשות)