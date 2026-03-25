הגה"ח רבי אהרן שפירא, רבה האשכנזי של שכונת פרדס כץ בבני ברק, הגיע השבוע למעמד שאיבת "מים שלנו" לקראת אפיית המצות • אל הרב הצטרפו המוני ילדים מהקהילה שחזו בעבודה, בסיום השאיבה פצח הרב בריקוד נלהב לקול שירת הניגון "והיא שעמדה" • צפו בתיעוד (חרדים)
בהיכל בית מדרשו של זקן אדמו"רי בני ברק, האדמו"ר הישיש מנאראל נערכה שמחת הברית לנין האדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד החסידות, בן לחתנו הרב שלמה שפירא, ר"מ בישיבת ביאלה, בן הרה"צ רבי מנדל שפירא מקאשנוב | בסנדקאות כובד הדוד האדמו"ר מזוועיל ארה"ב, בברכות כובד הסבא האדמו"ר מנאראל, ובעמידה לברכות כובד הסבא הרה"צ רבי מנדל שפירא| לאחר שמחת הברית נערך לחיים טיש במקום (חסידים)
קהל מכובד נטלו חלק בשמחת אירוסי נין האדמו"ר מנאראל, החתן נכד לבנו הרה"צ ר' אהרן שפירא רב החסידות, בן לבנו הרב יצחק נתן שפירא, חתן האדמו"ר מזוועהיל, עם הכלה בת הרה"צ רבי שמואל שמעלקא רוזנבוים, בן האדמו"ר מנדבורנה זצ"ל וחתן האדמו"ר משאץ ויז'ניץ אשר כובד בקריאת התנאים | בשמחה השתתפו כל האחים - האדמו"רים לבית נדבורנה (חסידים)
בפאתי הרחובות רש"י ורבי עקיבא בבני ברק, עוד טרם שהאיר היום, האיר האור בהיכל בית המדרש נאראל. שם, אל מול קהל חסידיו, ירד האדמו"ר מנאראל, זקן אדמו"רי העיר, לפני התיבה לאמירת הסליחות הראשונות | לימינו של הרבי עמד בנו, הגה"צ רבי אהרן שפירא, אב"ד נאראל | הצלם שוקי לרר בחר שלא להחמיץ את המעמד המיוחד, ומגיש תיעוד של הרגעים המרוממים (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי ספינקא נחוגה ברוב פאר והדר, שמחת בר המצווה לנכד האדמו"ר, בן בכור לחתנו הרב ישכר שפירא, בן הרה"ג ר' אהרן שפירא, בן הגה"צ גאב"ד נאראל | רגעי רגש נרשמו בשמחה עת פצח הנכד היניק היתום של הרבי מספינקא, בלחן המפורסם: “טאטאלע קום שוין אהיים”, של המשגיח הגאון רבי דן סגל - עין לא נותרה יבשה • צפו (חסידים)
באשדוד נערך דינר לטובת ביהמ"ד 'בית ועד לחכמים' שבנשיאות המקובל הגה"צ רבי יצחק משה ארלנגר | הגה"צ רבי יעקב לייפער, ראש ישיבות פיטסבורג, והגאון רבי אהרן שפירא אב"ד פרדס כץ נשאו דברים ברום גדלת לימוד 'תורת הבעש"ט' ע"פ דרך החסידות | בסיום המעמד העניק המקובל בקבוקי יין לקראת הפורים לכל הנאספים (חסידים)
אדמו"רי ורבני העיר בורו פארק שבארה"ב, נטלו חלק בשמחת השבע ברכות שערך הגאון רבי אהרן שפירא גאב"ד פרדס כץ בבני ברק, לכבוד נישואי נכדו, החתן בן לחתנו הרה"ג ר' אברהם אנגלרד, עם הכלה נכדת אב"ד קאזאווע | צפו בתיעוד (חרדים)