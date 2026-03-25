הגה"ח רבי אהרן שפירא, רבה האשכנזי של שכונת פרדס כץ בבני ברק, הגיע השבוע למעמד שאיבת "מים שלנו" לקראת אפיית המצות • אל הרב הצטרפו המוני ילדים מהקהילה שחזו בעבודה, בסיום השאיבה פצח הרב בריקוד נלהב לקול שירת הניגון "והיא שעמדה" • צפו בתיעוד (חרדים)
ביום חנוכת המשכן, ראש חודש ניסן, חגגו בשכונת פרדס כץ את מעמד חנוכת הבית והכנסת ספרי התורה לבית המדרש הגדול של קהילת 'מנין אברכים' | את המעמד הנשגב, בראשות רב הקהילה הרה"ג ר' יעקב וינפלד, פיאר בהופעתו הכבודה ראש הישיבה הגאון רבי דב לנדו, שבא לחלוק כבוד לתורה וללומדיה ביום חגם (חרדים)
בעוד היכלי התורה והחינוך נותרו היום שוממים עקב המצב הביטחוני והנחיות פיקוד העורף, היו מקומות שבהם השמחה לא נדמה | בפרדס כץ, פתח תלמוד התורה הכלל חסידי את שעריו לשעה קלה ומיוחדת, בזהירות הנדרשת ותחת שמירה קפדנית, למסיבת פורים עבור ילדי כיתות המכינה, שהגיעו כשהם מחופשים לכהנים וללווים | הילדים, במתיקותם כי רבה, הפכו את חצר התלמוד תורה למעין "בית מקדש מעט", כשהם משוררים בערגה "והשב כהנים לעבודתם ולויים לשירם ולזמרם" (חרדים)
בשכונת פרדס כץ בבני ברק נערכה אמש (רביעי) שמחת הווארט לרגל אירוסי נכד האדמו"ר מקאפיטשניץ, בן לבנו הרה"צ נפתלי הירץ פלינטנשטיין, הכלה היא נכדת הגאון רבי אהרן שפירא, גאב"ד פרדס כץ, בת לחתנו הרב אברהם אנגלרד מדאברא | בשמחה השתתפו קהל נכבד ואישי ציבור, כאשר עין מיוחדת תפס מפגשם המשותף של בני הדודים – האדמו"רים לבית ביאלה, שישבו יחדיו בשולחן המזרח (חסידים)
הוועדה לעובדים זרים בכנסת קיימה היום דיון דרמטי במיוחד על רקע גל האלימות והפשיעה המתלווה לשהותם של המסתננים ומבקשי המקלט השוהים באלפיהם בערי המרכז | בשנת 2025 נפתחו 9 תיקים בגין עבירות אלימות בשכונת פרדס כץ. חלקם של צעירים בני 12-13 (בארץ)
אדמו"רי ורבני העיר בורו פארק שבארה"ב, נטלו חלק בשמחת השבע ברכות שערך הגאון רבי אהרן שפירא גאב"ד פרדס כץ בבני ברק, לכבוד נישואי נכדו, החתן בן לחתנו הרה"ג ר' אברהם אנגלרד, עם הכלה נכדת אב"ד קאזאווע | צפו בתיעוד (חרדים)