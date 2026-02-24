האדמו"ר מליסקא, מזקני האדמו"רים בבורו פארק, המתאושש בביתו מאירוע רפואי שעבר בסוף החורף, זוכה לביקורי הוד של גדולי הרבנים מארה"ב | בשבוע האחרון עלה למעונו האדמו"ר מסקוליא ולאחר שהתעניין בשלומו הרחיבו בנועם שיח על גדולת ימי ספירת העומר וההכנה הרוחנית לקראת חג מתן תורתנו | בסיום הביקור המרומם, איחלו ברכת לחיים זה לזה ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב (חסידים)
דאגה בחצה"ק ליסקא, לאחר שהאדמו"ר נחלש ביומיים האחרונים כתוצאה מנפילה במעונו במרכז בורו פארק, הרבי פונה אתמול (שני) לבית החולים "מיימונידיס" בשכונה, שם אובחן כי הוא סובל מדימום פנימי | בחסידות מציינים כי האירוע הרפואי התרחש ימים אחדים לאחר שהאדמו"ר פינה את בית מדרשו הוותיק לקראת בנייתו מחדש (חסידים)
מעמד היסטורי ורב רגש נערך אמש בלב בורו פארק, כאשר חסידי ליסקא התכנסו לעריכת שולחן הטהור לרגל חמישה עשר בשבט – שהפך למעמד פרידה מרטיט מהיכל בית המדרש המיתולוגי המצפה להריסה ובנייה מחדש | זקני החסידים לא עצר בדמעותיהם בעת שהאדמו"ר נפרד מהכתלים הספוגים בתפילות | צפו בתיעוד המרגש (חסידים)
קבוצת תלמידים מישיבת אהל תורה-אסטרובצא סיירה בבניין קונגרס של ארצות הברית גבעת הקפיטול, בליווי בנש"ק העסקן הרב עזרא פרידלנדר בנו של האדמו"ר מליסקא | במהלך הסיור נפגשו עם בכירים ויצרו קידוש השם בלבושם החסידי המסורתי | צפו בתיעוד מהסיור שהותיר רושם עז במקום (חרדים)
האדמו"ר מליסקא ערך את הושלחן הטהור לרגל הילולא קדישא של האדמו"ר השני בשושלת ליסקא, בעל ה'טל חיים' | במהלך הסעודה נערך מעמד חתימת קניין זכות השם לבניין הכנסת אורחים חדש בליסקא | בתוך כך, המונים פקדו את קברו של בעל ההילולא בבית העלמין בליסקא (חסידים)
האדמו"ר מליסקא מתנזר מאכילת מצה במהלך כל חג הפסח, מלבד אכילת הכזיתים בליל הסדר, ובשביעי של פסח, כפי מנהג אבותיו למעלה בקודש עד להרה"ק בעל ה'אך פרי תבואה', תלמידו המובהק של הרה"ק בעל ה'ישמח משה' | צפו בתיעוד מכל ימי חג הפסח בצילו של הרבי בבורו פארק, וכן תיעוד וידאו בו מסביר טעמו ונימוקו על התנזרותו מאכילת מצה (חסידים)
מעטים היו היהודים החרדים שהשתתפו אמש בגבעת הקפיטול ונכחו בטקס השבעתו של הנשיא דונלד טראמפ, לנשיאה ה-47 של ארה"ב | העסקן החרדי הבנש"ק עזרא פרידלנדר השתתף בכל הטקסים ואף זכה להחליף כמה מילים עם הנשיא | צפו בתיעוד (חרדים)