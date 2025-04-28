באחד מהלילות האחרונים, זכו חסידי סאטמר לחזות במעמד נשגב של קיום מצווה נדירה - מצוות שילוח הקן על ידי האדמו"ר מסאטמר | המעמד התקיים סמוך ונראה להיכל בית המדרש הגדול בווילאמסבורג | לאחר שהתברר כי נמצא קן ציפור העונה על כל הדרישות ההלכתיות, יצא האדמו"ר למקום כשהוא מלווה בעשרות חסידים נרגשים | לאחר שהרבי שילח את האם מהקן, עורר רחמי שמים מרובים לישועת הכלל והפרט, וזכה בברכה הנכספת המובטחת בתורה על מצווה זו: "למען יוטב לך והארכת ימים" • צפו בתיעוד מהמעמד הנשגב (חסידים)
ראש הישיבה וחבר מועצת גדולי התורה הגאון רבי אריה לוי, זכה לקיים אמש (ראשון) את מצוות שילוח הקן בביתו, וזאת לאחר שהפקיר את השטח כדת וכדין | אחר קיום המצווה, ארז ראש הישיבה את הביצים לשמירה והרחיב בשיחה אודות המצווה הנדירה שעליה הברכה "למען ייטב לך והארכת ימים" (חרדים)
ברגשי קודש נעלים קיים אמש (שני) הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, את מצוות שילוח הקן בבית אחד ממקורביו בירושלים | אחר קיום המצווה, ארז הגה"צ את הביצים לשמירה, וערך שולחן לחיים לכבוד המצווה שעליה הברכה 'למען ייטב לך והארכת ימים' | תיעוד (חדשות חסידים)