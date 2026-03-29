לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה, פתחו במבצע "שאגת הארי", שנועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב האיראני | כעת צה"ל חושף את התיעודים מהרגעים הדרמטיים שקדמו למבצע | צפו (צבא)
שורת קצינים בחיל האוויר שהושעו משירות מילואים מכיוון שחתמו על מכתב שקורא לסיום המלחמה, ועתרו לבג״ץ - קיבלו תשובה ממפקד חיל האוויר אלוף תומר בר כי החליט "שאין מניעה להשיבם לשירות לאחר שהמלחמה נגמרה" (צבא)
לקחים מטראומת 7 באוקטובר: חיל האוויר מקים יחידת עילית חדשה, שתצטרף ליחידת שלדג, ותתמקד בהגנה על בסיסיו | המהלך הדרמטי מגיע לאחר שנחשף כי חוליות נוח'בה תכננו לתקוף בסיסים במקביל לחשיפת מאמצים איראניים לאיסוף מודיעין על בסיסים (צבא וביטחון)
מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, ביקש לסיים את תפקידו אחרי 4 שנים, ולא לעשות שנה נוספת | בצבא לחצו על בר שיישאר בשירות, לאור הישגיו במלחמה | ועדת תורג'מן שמינה הרמטכ"ל, לבחינת התחקירים הצבאיים בצבא, לא מצאה דופי בתחקיר חיל האוויר (צבא)
בשעות האחרונות חווה המטה הכללי של צה"ל זעזוע גדול אחרי הודעתם של הרמטכ"ל הרצי הלוי, ושל מפקד פיקוד הדרום האלוף ירון פינקלמן, על סיום תפקידם בשל כישלון והמחדלים שלפני מתקפת שמחת תורה | לפי הדיווחים, הלוי ופינקלמן הם רק הראשונים בדרך החוצה, וקצינים בכירים מתכוונים ללכת בעקבותיהם (צבא)