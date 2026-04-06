אבל בחב"ד: הבוקר הלך לעולמו בשיבה טובה הרה"ח ר' יחיאל ירחמיאל נפרסטק ז"ל, מראשוני המתיישבים בכפר חב"ד ומזכיר סמינר 'בית רבקה' המיתולוגי • המנוח ז"ל שרד את תלאות השואה והרעב ברוסיה, למד במחתרת ועלה לארץ הקודש • לפני חצי שנה נפטר אחיו שגם היה מזקני תושבי הכפר • תולדות חייו (דיין האמת)
אלפי לומדים התכנסו בסוף שבוע האחרון בכפר חב"ד לציון סיום המחזור ה-45 בלימוד הרמב"ם היומי | גדולי האדמו"רים והרבנים פיארו את שולחן הכבוד והעצימו את מעלת התקנה של הרבי מליובאוויטש זי"ע |אחד מרגעי השיא המרעידים במעמד נרשם כאשר עלה לבמה צבי לוינשטרן, אביו של הלוחם אלישע לוינשטרן הי"ד שנפל בקרב ברצועת עזה, ושיתף את הקהל בחיבור הבלתי ינתק של בנו הי"ד ללימוד הרמב"ם היומי (חרדים)
שרת התחבורה מירי רגב הודיעה על הקדמת לוחות הזמנים בעבודות התשתית באיילון: "מאמץ אדיר של עובדי הרכבת החזיר את השירות במהירות" |כבר מחר יפתחו תחנות גני אביב וכפר חב"ד, תנועת הרכבות צפויה לשוב לסדרה מלאה בהדרגה במהלך השבוע (בארץ)
הישג מרשים בישיבת חב"ד המרכזית בכפר חב"ד: תלמיד הישיבה בן 17 סיים את כל הש"ס לאחר שש שנות לימוד מאומצות | בסיום השתתפו כלל תלמידי הישיבה ורב הכפר לצד רבני המשפחה | הנהלת הישיבה העניקה לבחור כרטיס טיסה למרכז חב"ד העולמי (עולם הישיבות)
אחרי שהורה בצעד חריג על סגירת אולם אירועים בכפר החסידי, הרב מאיר אשכנזי מכפר חב"ד מסביר לראשונה מה עומד מאחורי הצעד | הוא הבהיר כי בכפר חב"ד לא יינתן מקום לנורמות הנוגדות את יראת השמים והצניעות (חרדים)
חצי שנה שקל לשקל: סיפור מרגש ממיזם ערכי כאשר במשך חצי שנה אספו תלמידות בית הספר בכפר חב"ד בקבוקי פלסטיק למחזור, כשהמטרה שעמדה לנגד עיניהן הייתה ברורה – לרכוש תפילין לחייל בצה”ל שאין ברשותו זוג אישי | הסיפור המלא (חרדים)
האדמו"ר מבוהוש שבת במהלך השבת האחרונה - שבת החודש, בכפר חב"ד | בערב שבת קידם את פניו הגבאי הוותיק הרב משה הורוביץ, שהעניק לאדמו"ר ספר חדש על חג הפסח מהרבי מליובאוויטש | האדמו"ר מבוהוש הודה לו על המתנה והתעניין במנהגי הרבי בליל הסדר (חסידים)