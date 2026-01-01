האדמו"ר מסטרופקוב שבת במהלך השבת בעיר בני ברק, לרגל שבת קודם ההילולא קדישא של הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטראפקוב זי"ע בעל דברי מנחם | התפילות והטישים התקיימו בבית מדרשו ברחוב נחום בעיר | צפו בתיעוד ממוצאי שבת (חסידים)
אלפי חסידי צאנז נטלו חלק בשמחת אירוסי הכלה, נכדת האדמו"ר, בת לבנו הרה"צ רבי אברהם הלברשטאם, אב"ד החסידות בטבריה וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרה"צ רבי ישראל לעמברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקווא וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ.בשמחה שולבה גם מעמד ה'וואכט נאכט' לרגל לידת הנין לאדמו"ר, נכד לבנו הרה"צ רבי יוסף משה דב, אב"ד החסידות בארה"ב, בן לנכדו הרב אהרן מוטצען, חתן הרה"צ רבי אפרים פישל מוטצען, אב"ד קריית הבעל שם טוב בפ"ת | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ביהמ"ד גורליץ בשיכון ה' בבני ברק, נערכה אמש שמחת פדיון הבן לניני האדמו"רים מגורליץ - סטרופקוב - ביליץ | כנהוג בחצה"ק גורליץ פדו תשעה כהנים את רך הנימול, כשהם יושבים על במת המזרח במקום מוגבה באופן משמעותי מעל מקום מושבם של האדמו"רים והרבנים | האדמו"רים הוצרכו לסובב את פניהם לחזות במעמד הפדיון מאחור | בסיום הפדיון הסתער הקהל על במת הכהנים לתפוס מלוא חפניים שיני שום וקוביות סוכר| צפו בתיעוד המיוחד (חסידים)
במעון קודשו של האדמו"ר מצאנז בקריית צאנז בנתניה, נחוגה אמש באישון ליל שמחת הווארט לרגל קשרי השידוכין לנכדת האדמו"ר, הכלה בת לבנו הגה"צ רבי אברהם הלברשטאם אב"ד קרית צאנז טבריה והגלילות, חתן האדמו"ר מסטרופקוב, עב"ג החתן בן הרב ישראל למברגר, בן הגה"צ גאב"ד מאקאווא, וחתן האדמו"ר מדז'יקוב ויז'ניץ | השמחה נחוגה בקרב בני המשפחה, ובימים הקרובים תיערך השמחה הגדולה בהשתתפות כל החסידים במרכז החסידות (חסידים)
שמחה פורצת גבולות בחצרות הקודש, קול ששון וקול שמחה נשמע בבית משפחת הלברשטאם הנכבדה, עם אירוסי הכלה היקרה תחי', כחצי שנה לאחר הסתלקותו לשמי מרום של אביה הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל, רב ביהמ"ד צאנז בשכונת רמות, וכחודש לאחר הסתלקותו של זקינה הגה"צ גאב"ד ראדומישלא זצ"ל | הכלה התארסה עם החתן נכד האדמו"ר מפינסק קרלין, ורבתה השמחה בבית המלכות בבית זקן הכלה האדמו"ר מסטרופקוב שהסב למסיבת לחיים עם המחותנים הרמים, בתפילה שאך ורק ששון ושמחה ישמע בבית זה תמיד (חסידים)
מסיבת חומש מרשימה ומרגשת נערכה בהיכל ביהמ"ד הגדול דחסידי דושינסקיא לילדי הת"ת של החסידות | במרכז המעמד הופיע האדמו"ר מדושינסקיא בהדרו, לצד האדמו"ר מסטרופקוב, הורי וזקני הילדים | בסיום המעמד ניגשו כלל ילדי החמד בסדר מופתי מול פני הקודש לקבלת 'חומש ויקרא' כנהוג, בהמשך פצחו אבות הילדים במחול נלהב עם הילדים, מתוך רגש, שמחה ודבקות - סמל נצחי שבין התורה לכלל ישראל (חסידים)
האדמו"ר מסטרופקוב חגג בשמחה גדולה את שמחת ה'שבע ברכות' לנכדו החתן בהיכל בית מדרשו בירושלים, לאחר שנאלץ לפספס את החתונה עצמה בשל סגירת השמים בישראל, מה שגרם לו להיתקע בקפריסין| בסיום השמחה רקד ריקודי קודש לפני הכלה והחתן (חסידים)
אבל כבד בחצה"ק סטרופקו עם היוודע דבר הסתלקותו בדמי ימיו של הגה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין זצ"ל, רב בית המדרש צאנז בשכונת רמות בירושלים וחתן האדמו"ר מסטרופקוב, שהלך הערב לעולמו לאחר שחלה במחלה הנוראה, והוא בן 59 בפטירתו (דיין האמת)
האדמו"ר מסטרופקוב ערך סעודת הילולא לזכר דודו האדמו"ר השני בשלשלת, הרה"ק רבי מנחם מנדל מסטרופקוב זצ"ל, אשר לדאבון כל לב רוב שיכל את רוב בני משפחתו בשואה האיומה, מלבד בת אחת | כן פקד האדמו"ר את ציונו הק' במרומי 'הר המנוחות' בירושלים, שם העתיר לישועת הכלל והפרט (חסידים)
לרגל יום ההילולא של הרבי
מ”מ מסטרופקוב זצ”ל שחל בתאריך ו’ אייר
– כיכר השבת עם שורות קצרות על דמותו
הפלאית של הרבי שגדל על ברכיו של זקנו הקדוש משינאווא, ואיבד את כל משפחתו בשנות השואה |
הדס במדבר -
הוא הגבר מקים עולה של
תורה וחסידות בארה”ב והרבה שפע ישועות לכלל
ישראל |
שִׂפְתֵי צַדִּיק
יֵדְעוּן רָצוֹן (יהדות
ואקטואליה)
לרגל הילולת אבי השולשלת הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע, ערך נכדו האדמו"ר מסטרופקוב סעודת הילולא קדישא בהיכל בית מדרשו בירושלים, שם הרחיב בנועם שיח במשנתו של בעל ההילולא | האדמו"ר צפוי להגיע היום לאתרא קדישא מירון לתפילת רבים לרפואת חתנו החולה במחלה הקשה (חסידים)
האדמו"ר מסטרופקוב יצא הבוקר, יומו הראשון של חוה"מ פסח, תיכף אחר התפילה, למעמד 'ברכת האילנות' | בהמשך ערך האדמו"ר את שולחנו הטהור לכבוד 'אסתר טיש' בהיכל בית מדרשו. במהלך הטיש העניקו חבורת הבחורים גביע מוזהב חדש שקנו לאדמו"ר לכבוד החג | בברכת המזון כיבד הרבי את אחד מבכירי הבחורים לזמן על הגביע החדש (חסידים)
הציבור מתבקש לעורר רחמי שמים מרובים לרפואתו השלימה של הרה"צ רבי יחזקאל שרגא דוד הלפרין, רב ביהמ"ד צאנז ברמות, בנו של הגה"צ רבי יצחק הלפרין גאב"ד ראדומישלא, וחתנו של האדמו"ר מסטופקוב, החולה במחלה הקשה, ומצבו החמיר הבוקר | בני משפחתו וכן אביו וחמיו נמצאים בחדרו בבית החולים (חרדים)
אלפי חסידים ואנשי מעשה נטלו אמש (שני) חלק בשמחת נישואי נכד האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, עב"ג הכלה נכדת האדמו"ר מסטרופקוב | במהלך השמחה זרק הרבי סיגריה בוערת אל עבר החסידים שעטו על המציאה לשאוף מהסיגריה כסגולה (חסידים)
אלפים שהו בשבת שירה בצילו של האדמו"ר מצאנז, לרגל שבת שבע ברכות לנכדתו עב"ג החתן בן הגה"צ המשפיע החסידי הרה"צ רבי אלימלך בידרמן | לכבוד השבת הופיע גם סב הכלה האדמו"ר מסטרופקוב לשהות בצל הקודש | צפו בתיעוד מצאת השבת (חסידים)