בשיחות סגורות שנחשפו: הנחיה ברורה לנצל את החודשים שנותרו להשלמת "בניין הכוח" של הימין • החשש מתאריך 8 בספטמבר: "מנדט או שניים יאבדו בגלל אומן" | האם הממשלה תצליח להקים את קומת הביטחון המשפטית? (פוליטי מדיני)
מלחמה חזיתית בצמרת הרשות השופטת: היועמ"שית חושפת מהלך דרמטי לעקיפת השר לוין ופרסום מינוי הנשיא יצחק עמית באמצעות מנהל בתי המשפט. בתגובה חריפה לבג"ץ היא קובעת: "השר פוגע ברשות השופטת, סמכות הרישום תופקע מידיו כדי למנוע כאוס". (חוק ומשפט)
בשעה 12 יפוג המועד בו איפשר בג"ץ לצדדים בפרשת 'פצר-גייט' להתפשר, אך כעת הוציא שר המפשטים לוין, תשובה מנומקת מדוע הוא מתעקש שהשופט קולה הוא זה שיחקור את הפרשה, כאשר הוא מבהיר כי אפשר להצמיד לו עובד מדינה נוסף (חדשות)
גם הבוקר אין לבינתיים הסכמה בין שר המשפטים והיועמ״שית בשאלה מי ינהל את חקירת פצרגייט | כזכור בדיון שהתקיים בבג"ץ רמזו השופטים לצדדים כי הם ממליצים להם להגיע להסכמות - בכל הנוגע לניהול החקירה, בפרשה שמסעירה את המדינה (משפט)
לאחר חוות דעת של היועצת המשפטית של משרד המשפטים על ניגוד עניינים של בהרב-מיארה, החליטה היועצת המשפטית לממשלה, שלא תעסוק עוד בפרשת שדה תימן, ותעביר את ליווי החקירה לפרקליטות | השר לוין מינה את השופט בדימוס קולה לטפל בפרשה (פוליטי, משפט)