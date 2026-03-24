קבוצת תיירים חסידים מארצות הברית ביקשו מישראל שפירא: "שמענו שאתה מכיר מקומות נדירים... קח אותנו למשהו שלא ראינו" | שפירא נענה לאתגר ולקח אותם "לחפש את אוצרות המקדש ולהתפלל בקבר משה רבנו" | האם הם השתכנעו? (היסטוריה)
המוני עמך בית ישראל נהרו אתמול - ז' באדר, לציונו הקדוש של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי במושב מירון, לציון יום הילולת משה רבנו ע"ה | הצלם דוד כהן מגיש תיעוד מרהיב מהריקודים הסוערים בחצר המערה שהרקיעו שחקים, ריקודי הבקבוקים המפורסמים וכן עשרות טקסי חלאק'ה מרגשים לילדי החמד שנגזזו מחלפות ראשם לראשונה בחייהם ביום סגולה זה (חרדים)
בליל ז' באדר, נערך בקהילת 'מצלאוי' באור יהודה אירוע רב רושם ששילב תפילה, חיזוק וסעודת מצווה | המעמד נפתח בתיקון "ז' כורתי ברית" המסוגל לישועה ולהצלחה, לרגל יום הילולת משה רבינו ע"ה | את שולחן המזרח פיארו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור, שנשאו דברים בשגב המעמד | בין הנואמים היו: הגאון רבי אליהו אברז'ל, ראב"ד בירושלים וחבר בית הדין הגדול; הרב הראשי לשעבר, הרב יונה מצגר, ועוד רבנים | בסיום המעמד יצא הקהל בתחושת התעלות מיוחדת (חרדים)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת יתרו, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, מדוע הקב"ה לא אמר בדִיבֶּר הראשון, "אנכי ה' אלוקיך שבראתי שמים וארץ"? | וגם, מדוע משה רבינו לקח את עצמות יוסף ממצרים, למרות שלא היה מצאצאיו? | צפו (יהדות)
בשיעורו על פרשת השבוע - פרשת בֹּא, מסביר הרב אברהם יוסף שוורץ, איך משה רבינו העיז לשנות מדברי הקב"ה, ובמקום לומר "בַּחֲצוֹת הַלַיְלָה" הוא אמר "כַּחֲצוֹת הַלַיְלָה"? ומה עלינו ללמוד מכך לחיי היום יום שלנו? | צפו בשיעור (יהדות)
ספרו של הגאון רבי אברהם מונסונייגו זצ"ל , "שיורי מצוה", אוצר בתוכו חידושים רבים על סדר תורה, נביאים וכתובים - בפשט רמז דרש וסוד | במאמר זה נשפוך מעט אור על ספרו זה בפרט ועל דמותו רבת ההוד בכלל | מאמר לרגל יום השנה (יהדות)