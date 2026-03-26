במעמד הוקרה לבוני בניין הקהילה של נדבורנה ירושלים ברמה ד', הכריז האדמו"ר על השם החדש 'גדולת מרדכי' • רגע מרגש נרשם כשמקורב החצר, איש אגודת ישראל מוטי בבצ'יק, עבר לקבל יין מבורך מידיו של האדמו"ר והתברך בחמימות • צפו בתיעוד (חסידים)
אחרי שיצא בחריפות נגד נתניהו, רה"מ הורה לשר חיים כץ להביא לסיום תפקידו של מוטי בבצי'ק | עוזרו של גולדקנופף הגיב לפיטורים: "את האמת איש לא יוכל להשתיק! על ראש הממשלה נתניהו לבוא בטענות אך ורק ליועצי האחיתופל שלו" (פוליטי)
בסוף השבוע שעבר נערכה שמחת הבר מצוה לבנו של יו"ר ש"ס באשדוד ומ"מ ראש העיר אבי אמסלם, אולם השמחה הפכה למוקד עליה לרגל של אדמו"רי העיר, לצד רבנים, דיינים, אישי ציבור בכירים מכל הארץ, כולם באו לברך ולאחל | על הקטע האומנותי ניצחו גדולי הזמר: משה דוויק, חיים ישראל, יניב בן משיח, דוד חפצדי ויובל טייב (ברנז'ה)
מטעמם של אייכלר ופרוש שיגרו מסר מאיים לרה"מ נתניהו, לפיו, אם אייכלר לא ימונה לשר השיכון - "יהיו לכך השלכות" | במערכת הפוליטית ממסמסים את האיום שכן בעלזא נותרה לבדה בזירת האיומים - דווקא אחרי שסביב חוק הגיוס דאגה לטרפד את האיומים ולהבטיח שהממשלה לא תיפול | ויש מי שמציע שטסלר ימונה לשר השיכון ואייכלר לסגן שר התרבות | כל הפרטים (חרדים, פוליטי)
לאחר עזיבתו של ח"כ אליהו ברוכי את הכנסת, ב'דגל התורה' הביעו היום תסכול קשה מבמצב הקיים בו אין שוויון בתוך מפלגת 'יהדות התורה' | בכיר ב'דגל': "אם באגדות ישראל לא ימהרו לקבל החלטה, נוציא את רוט מהכנסת" (פוליטי)
האדמו"ר מגור, נחת לפני כשעה בארץ לאחר שהות של כשבועיים בארה"ב במסגרת מבצע גיוס כספים עבור 'קרן עולם התורה' להחזקת עולם החסידות של גור בארץ | על אף המצב הרגיש בארץ, נחת האדמו"ר עם מטוסו בנתב"ג, כשמקבץ חסידים ואנשי עסקים מקדמים פני קודשו בהתרגשות (חסידים)
מראות הוד מל"ג בעומר בחצה"ק נדבורנה ירושלים, שם השתתף גם העסקן מוטי בבצ'יק, ממקורבי החצר שזכה להעביר לאדמו"ר את שרביט הכסף טרם מעמד ההדלקה | במוצאי שבת העלה האדמו"ר שוב את אבוקת האור בחצר ציון הרשב"י במירון, לשם נסע יחד עם כל חסידיו (חסידים)
למרות שיו"ר 'דגל' מתנזר לאחרונה מהעיסוק הפוליטי - אולי בשל עיסוקו בתקציב בוועדת הכספים, רה"מ מצא שותפים חדשים ונאמנים - דווקא אצל הנציגים הליטאים, ורק הבוקר הוא החליט לחבק את אורי מקלב | למרות הלחצים מצד גור על הנציגים החרדים, עד כה הוא הצליח לגייס רק עוד קול אחד לצידו (חדשות חרדים)