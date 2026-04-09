צפו בגלריה מסכמת ורחבת היקף מימי חג הפסח במחיצתו של האדמו"ר מזלאטשוב במרכז החסידות בנתניה • מכירת ושריפת החמץ, אפיית מצות, ברכת האילנות, השיעור המרכזי לחסידים וחלוקת המצה לישועה בטיש נעילת החג (חסידים)
קהל המונים של חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשבוע שעבר בשמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מקראלי, בן לבנו הרה"ג ר' אליעזר הורוביץ וחתן האדמו"ר מזלאטשוב. עב"ג הכלה, בת הרב יואל פיש, בן הרה"ג ר' ישראל פיש אב"ד האדאס | השמחה הגדולה נחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של החסידות בוויליאמסבורג (חסידים)
ביום שישי האחרון ציינו בחצר הקודש סערט ויז'ניץ את יומא דהילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'מקור ברוך' זי"ע. במוצאי שבת קודש זכו בחורי הישיבה להסב בחדר האוכל של הישיבה לסעודת מלווה מלכה, ולשמוע זיכרונות הוד ועובדות מבעל ההילולא מפי האדמו"ר מזלאטושב שזכה בילדותו להסתופף בצילו הקדוש ולהתבשם מאורו הזך והבהיר שהותיר מורשה אחריו לדורות (חסידים)