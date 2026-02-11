תיעוד דרמטי מגשר הפיקוד: הכתב האיראני עלה על סיפון הספינה היוונית שנשבתה במצר הורמוז והכריז על "סדר עולמי חדש" מול המצלמות | בעוד המתיחות עם ארה"ב בשיאה, טהראן חושפת ספינה נוספת שעוכבה ומאותתת לעולם – חוקי המשחק בלב ים השתנו (חדשות בעולם)
כתב בטלוויזיה הממלכתית של איראן סיים היום דיווח מהאירוע לציון יום המהפכה האסלאמית באמירת "מוות לחמינאי" - במקום "מוות לישראל ולארצות הברית". הוא ניסה לתקן את דבריו תוך כדי שידור, ובהמשך דווח שמנהל השידורים המחוזי פוטר (בעולם)
נשיא איראן הודיע על השקת ערוץ טלוויזיה בשפה העברית, במטרה להתמודד עם מה שהגדיר כ"תעמולה ציונית" | הערוץ החדש ישדר תחת רשות השידור הממלכתית ויכלול תוכן צבאי ותרבותי עם "מומחים" שיציגו את האירועים הלאומיים כסמל לאחדות והרתעה (בעולם)