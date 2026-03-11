שני מחבלים חוסלו ברפיח לאחר חילופי אש עם כוחות צה"ל ברפיח | דובר צה"ל ציין כי הכוח זיהה חולייה של שישה מחבלים חמושים באזור, ומיד לאחר מכן טנקים הגיעו לנקודה והחלו חילופי אש עם המחבלים, שכללו גם תקיפות אוויריות | הכוחות ממשיכים בסריקות באזור אחרי המחבלים, והאירוע עוד מתנהל (חדשות)
לוחמי צה"ל שסרקו מנהרות שבהן הסתתרו המחבלים הנצורים ברפיח גילו פתקי נייר קטנים, ובהם מה שנראה כיומן שכתבו המחבלים על מצבם | הם מתארים את מלאי האוכל והשתייה שנגמר להם, ומביעים תקווה ל"ישועה" | הפתקים נבחנים על ידי אגף המודיעין | אלו הציטוטים שנחשפו מתוך הפתקים (חדשות)