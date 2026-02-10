עצרת זיכרון נערכה בהיכל בית המדרש 'לוקווע וולברוז' בבני ברק, לרגל מלאת חצי יובל להסתלקותו של האדמו"ר מלוקווע וולברוז זצוק"ל, שנלב"ע בחודש סיוון תשס"א | במעמד השתתפו אדמו"רים, רבנים וקהל עם רב ממתפללי ובאי בית המדרש לצד תושבי השכונה | במהלך הערב נשאו דברים, ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן. בנו וממלא מקומו הרה"ג רבי שמואל טורנהיים. הגה"צ חכם ניסים בן שמעון. הגה"צ רבי אהרן טויסיג והרה"ג רבי יעקב שיש (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נוהרים בימים אלו לבקר את הגה"צ המשפיע החסידי הנודע רבי אהרן טוסיג, המחלים במעונו לאחר אירוע מוחי שעבר בתקופה האחרונה | העולם היהודי כולו עקבו בדאגה אחר מצבו של המשפיע, כעת, עם החלמתו הפך מעונו בבני ברק למוקד עלייה לרגל עבור גדולי ישראל | אלפי תלמידיו ושומעי לקחו ממשיכים להעתיר להמשך רפואתו השלמה והמהירה של הגה"צ רבי אהרן בן שרה הינדא | צפו בתיעודים (חסידים)
קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי החתן בן הרה"צ ר' מרדכי אורי אנגלמן, מרבני ראשון לציון, עם הכלה בת הרב יוסף וואלפין | בשמחה בלטה במיוחד השתתפותו של האדמו"ר מקרלין לצד האדמו"רים ממחנובקא בעלזא, וואסלוי, שומרי אמונים, זוטשקא, זקן המשפיעים החסידים הרה"צ רבי אהרן טוסיג, הראשל"צ הגר"ד יוסף, ועוד רבנים מכובדים (חרדים)
בתלמוד תורה של חסידי 'באבוב' בבני ברק, התקיים מעמד סיום הזמן ו"מבחן פומבי" לילדי הכיתות הגבוהות | במעמד השתתפו רבני החסידות, הצוות הרוחני של התלמוד תורה, ההורים הנרגשים וכן האדמו"ר מאשלג והגה"צ המשפיע החסידי רבי אהרן טוסיג | צפו בתיעוד (חרדים)
בביהמ"ד טולנא, שבפאתי העיר בני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה' לילדי החמש של תלמוד התורה 'אור יוחנן' | במסיבה השתתפו הורי וזקני התלמידים, ביניהם רבנים ואישי ציבור מכובדים, שחלקם אף נשאו דברים לכבוד המאורע | בסיום המעמד עברו כלל ילדי החמד לקבלת חומש 'ויקרא' מידי רב הקהילה, הרה"ג ר' שמואל ברגר (חרדים)
מאות בחורי הישיבות הגדולות של חסידות ויז'ניץ, התכנסו בהיכל ביהמ"ד הגדול בקריית ויז'ניץ בבני ברק, לכינוס חיזוק והתעוררות לאור מצבו של האדמו"ר מויז'ניץ השוהה בימים אלו בלוס אנג'לס לצרכי רפואה | הכינוס נערך בראשות בני האדמו"ר (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, יחד עם הגה"צ המשפיע רבי אהרן טוסיג, בתלמוד תורה 'ישועות משה' דחסידי ויז'ניץ בבית שמש | הביקור נערך במסגרת מבצע 'ואני תפילתי', שבו מתחזקים הילדים בענייני תפילה בהתלהבות ובכוונה | האדמו"ר והמשפיע נשאו דברי חיזוק במקום (חסידים)