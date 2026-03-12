במעמד חסידים ואוהדים שציינו ביראה את יומא דהילולא של האדמו"ר בעל ה'ישועות משה' זי"ע, נשא בנו האדמו"ר מויזניץ משא קודש מעורר לבבות | בבכיות שליש עורר רחמים על המצב הביטחוני והאסון הקשה בבית שמש, ופנה אל אביו הקדוש שיעתיר בעד הכלל והפרט תחת כיסא הכבוד | צפו בתיעוד (חסידים)
קהל חסידי ויז'ניץ בעיר מונטריאול התכנסו לסעודת הילולא רבתית בהיכל בית המדרש 'צמח צדיק' • האדמו"ר מויז'ניץ מונטריאול והגאון רבי חיים מאיר ארנסטר, רב חסידי ויז'ניץ במנצ'סטר, השמיעו דברי התעוררות וזיכרון במשנתו של בעל ההילולא • מורשתו היוקדת חיה בקרבנו • צפו בתיעוד (חסידים)
אלפי חסידי ויז'ניץ ציינו השבוע י"ד שנים להסתלקותו של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, בצל בנו הגדול, ממלא מקומו, האדמו"ר מויז'ניץ • במהלך השולחן הטהור ערך האדמו"ר סיום הש"ס שנלמד ע"י קהל החסידים • ביום ההילולא התוועדו אלפי הבחורים למעמד "תורתו אמת" בראשות בני האדמו"רים מסלונים, תולדות אברהם יצחק וקרעטשניף | בצהרי היום פקד האדמו"ר את הציון הק' בראש קהל אלפי החסידים | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב מכל היום (חסידים)
במהלך סעודת ההילולא לזכר אביה האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זצ"ל, הפתיעה הרבנית מסאטמר תליט"א, והודיעה על תרומת עתק עבור בניין ישיבת "דרך התורה" החדש • היכל התורה המרכזי ייקרא "היכל ישועות משה" • הבן, הגה"צ אב"ד סאטמאר וויליאמסבורג: "אמא רצתה להנציח את אביה הגדול בתוך היכל התורה" (חסידים)
כלל חסידי ויז'ניץ בלונדון התאספו אמש לסעודת הילולא לזכרו הטהור של האדמו"ר הרה"ק בעל ה"ישועות משה" מויז'ניץ זי"ע • בסעודה השתתף האדמו"ר מויז'ניץ לונדון שהרחיב בדברי קודש על שגב דמותו הקדושה של דודו הגדול בעל ההילולא • במהלך הסעודה נשאו דברים הגאון רבי אריה ווייס, דומ"ץ ויז'ניץ לונדון; הגאון רבי פנחס שנייעבלג, ראש הישיבה לצעירים; והרה"ח ר' מנחם זאב גרוס מחשובי החסידים באנטווערפן • זכותו תגן עלינו (חסידים)
מעמד נרגש נערך אמש בשמחת ברית המילה לנינם של האדמו"רים מויז'ניץ וסערט ויז'ניץ במושב אורה | הסנדק האדמו"ר מסערט ויז'ניץ, התינוק נקרא על שם הרה"ק בעל ה'ישועות משה' זי"ע | צפו בתיעוד מהשמחה שאיחדה חצרות הקודש (חסידים)
רבבות חסידי ויז'ניץ בכל קצווי תבל ציינו שבוע שעבר את הילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | במונטריאול נשא דברים במעמד האדמו"ר, הרה"ג ר' חיים מאיר לבין, ובווילאמסבורג הרה"ג ר' הערשיל רוזנברג מחשובי תלמידי בעל ההילולא | צפו בתיעוד (חסידים)
בני קהילת 'ישועות משה' ויז'ניץ לאברכים הצעירים באשדוד התאספו למעמד סיום הש"ס, וסעודת הילולא רבתי לרגל הילולא קדישא של האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע | האדמו"ר מפיטסבורג נשא את המשא המרכזי (חסידים)
בביקור שערך אב"ד קריית ויז'ניץ, במעונו של דודו האדמו"ר מבעלזא, לרגל ההילולה קדישא של זקינו / חמיו, האדמו"ר הרה"ק בעל ה'ישועות משה' מויז'ניץ זי"ע, חשף האב"ד מכתב עוז ששיגר בעל ההילולא לחתנו בדיוק ביום כ' אדר לפני 61 שנה | התמליל המלא (חסידים)
ביקור רב רושם ערך האדמו"ר מויז'ניץ בית שמש, יחד עם הגה"צ המשפיע רבי אהרן טוסיג, בתלמוד תורה 'ישועות משה' דחסידי ויז'ניץ בבית שמש | הביקור נערך במסגרת מבצע 'ואני תפילתי', שבו מתחזקים הילדים בענייני תפילה בהתלהבות ובכוונה | האדמו"ר והמשפיע נשאו דברי חיזוק במקום (חסידים)