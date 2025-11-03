ביום היארצייט של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין זצ"ל, נערך מעמד סיום מסכת מרגש וייחודי: תלמידו המובהק, ראש ישיבת 'ארחות תורה' הגאון רבי איתמר גרבוז, עלה למעונו של עמיתו להנהגה, ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, שם ערך את הסיום לזכרו הטהור | בסיום השתתף גם נשיא ישיבת פוניבז' הגאון רבי אליעזר כהנמן, לצד רבנים וראשי ישיבות רמי מעלה (חרדים)
גדולי ראשי הישיבות ומרביצי התורה נהרו השבוע לשמחת בר המצווה לנכדו של הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת 'אורחות תורה', בן לחתנו הרה"ג בן ציון גרבוז, בן הרב ראובן קורלנסקי | בראש המשתתפים שהגיעו נראה ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, אשר הטריח את עצמו ממרומי גילו כדי להשתתף בשמחת תלמידו ומקורבו (חרדים)
עשרות תלמידי “נערינו” מסניפי 'רוממה' ו'נווה יעקב' בירושלים, ארגון המתמידים של ירושלים הפועל לעידוד וחיזוק לימוד התורה בשעות שלאחר החיידר, עלו לקראת חג השבועות לביקור מיוחד במעונם של גדולי ישראל בבני ברק | ביקור מיוחד ערכו ב'ארמון' המיתולוגי של הגראי"ל שטיינמן זצ"ל במעונו בחזון איש 5, שם עמדו נפעמים לנוכח הפשטות (חרדים)
בהיכל ביהמ"ד 'נחלת משה' בבני ברק, התקיים אמש (ראשון) כינוס חיזוק לקראת התחלת זמן הקיץ הבעל"ט | בכינוס נשאו דברים גדולי תורה אשר הלהיבו את הנוכחים להמשיך לשקוד על התורה והעבודה לקראת חג מתן תורה (חרדים)
במעונו של ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב פוברסקי נערך מעמד סיום מסכת חולין שנלמדה במשך שנתיים במסגרת שיעורו הקבוע של הגאון רבי איתמר גרבוז, ראש ישיבת 'אורחות תורה' לאברכי כולל פוניבז' | לאחר מעמד הסיום הסבו לשתיית לחיים על כוסיות יין, וראש הישיבה נשא דברים לכבודה של תורה (עולם הישיבות)
לקראת חג הפסח הקרב ובא לקראתנו לשלום, הגיע אתמול (שני) הגה"צ המקובל רבי שמעון גלאי לאפיית מצות בחבורה | בסיום עבודת האפייה הפריש הגה"צ חלה מהעיסה ופצח בריקוד נלהב ליד המצות | בהמשך נצפה גם הגאון רבי איתמר גרבוז באפיית מצות | צפו בתיעוד (חרדים)