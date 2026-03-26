במלאות 49 שנה ל"מבצע אנטבה", שבמהלכו נפל גיבור ישראל יוני נתניהו הי"ד, היום עלה אחיו, ראש הממשלה בנימין נתניהו לקברו בהר הרצל. מאוחר יותר פרסם נתניהו פוסט מצמרר על אחיו והודה לכל הידידים ובני המשפחה שהצטרפו למעמד האזכרה (ברנז'ה)
השבוע, יום אחרי יום, המריאו מטוסי חיל האוויר מבסיסיהם וגמעו כ-2,000 קילומטר עד לתימן בכדי לתקוף ולהשמיד מטרות טרור של החות'ים, כאשר בפעם השניה הושמד נמל התעופה בצנעא - כולל מטוסים שחנו בו | לאורך ההיסטוריה, היו מספר מבצעים של ישראל בהם השמידה את נמלי התעופה של אויביה והעלתה באש מטוסים שחנו בהם | סקירה היסטורית (מגזין)
סיפור מרתק על עמדת הרבי מלעלוב וגדולי ישראל נוספים בפרשת חטיפת מטוס אייר פראנס לאנטבה בשנת 1976 - ועל פעילותם הנמרצת למען שחרור החטופים בכל מחיר, כשהם סברו 'דעת תורה' כי צריך להיענות לדרישת החוטפים ולעשות הכול כדי לשחרר את החטופים | התמליל והסיפור המפעים (חסידים)