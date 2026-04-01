אלפים מתושבי בני ברק נהרו אמש בערוב היום של אור לארבעה עשר בניסן, אל בארות המים שבשכונת 'קריית הרצוג' למעמד שאיבת מים שלנו לקראת אפיית מצות המצווה של ערב פסח בצהרי היום | בראש הצועדים נצפו גדולי ישראל, חלקם הגיעו כשהם לבושים בבגדי שבת יחד עם קהל החסידים | בקול רינה ותודה לבורא כל יצור שאבו גדולי ישראל את המים בששון ובשמחה | שוקי לרר מגיש תיעוד מרהיב (חסידים)
ברוב שרעפי קודש האדמו"ר ממעז'יבוז' הגיע אמש (רביעי) לאפיית מצות מצווה בהידור רב לקראת חג הפסח | האדמו"ר עסק במלאכת המצות בלהבת אש קודש, החל משלב הלישה ועד להכנסתן והוצאתן מהתנור הבוער, כשהוא לבוש בבגדי שבת לתפארת | עם סיום עבודת הקודש, הפריש האדמו"ר חלה כדין וכהלכה | במהלך המעמד, הצטרף לאפייה גם אביו של האדמו"ר, האדמו"ר מראחוב, שנטל חלק במלאכה מתוך חיבה של מצווה ובהתלהבות דקדושה (חסידים)
סביב שולחנות ערוכים כל טוב התכנסו כלל חסידי ראחוב במרכז החסידות ברמת גן, לטיש הילולא שערך האדמו"ר במלאת כ"ז שנים להסתלקותו לשמי מרום של אביו האדמו"ר זצ"ל | במהלך הטיש הרחיב הרבי בדברי תורה במשנתו של בעל ההילולא ובדרכו שהותיר מורשה אחריו לדורות | כן ערכו פרחי החסידים סיומי מסכתות לזכר הרבי הנערץ בקדושים (חסידים)
האדמו"רים מבית יצחק ד'ספינקא וראחוב השיאו את צאצאיהם בקריית יואל שבמונורו, בדרכם למעמד קבלת הפנים והחופה, נכנסו האדמו"רים אל מעונו של המרא דאתרא - האדמו"ר מסאטמר, להזמינו אחר כבוד לפאר את שמחתם ולשמש כמסדר קידושין בחופה | האדמו"ר קידמם ברוב כבוד, והסבו יחדיו סביב השולחן תוך שהם מרחיבים בנועם שיח | בתום הביקור, ליווה האדמו"ר מסאטמר אותם עד לרחובה של עיר, וכעבור שעה קצרה, הופיע האדמו"ר מסאטמר למעמד החופה, שם כובד בסידור קידושין (חסידים)
עשרות חסידים ואנשי מעשה חגגו במוצאי שבת האחרון, שמחת הפארפשיל לרגל נישואי החתן, בן האדמו"ר מראחוב, עב"ג נכדת האדמו"ר מבית יצחק דספינקא | השמחה הגדולה נחוגה בהיכל בית המדרש של החסידות בלב רמת גן, בהשתתפות נכבדה של כלל אדמו"רי המשפחה שחגגו בשמחה זו במקום שמחת הנישואין שתתקיים ביום חמישי השבוע בארה"ב (חסידים)
ב'תלמוד התורה' הכלל חסידי בבני ברק, 'מתיבתא', העומד תחת נשיאות הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, גאב"ד מערב ב"ב, נחוגה ברוב פאר והדר מסיבת ה'חומש סעודה', בהשתתפות זקני והורי התלמידים, ביניהם האדמו"רים מאוז'רוב, אלכסנדר, ביטשקוב, קודינוב, ראחוב, שבט הלוי, ועוד רבנים רומי מעלה מזקני התלמידים | צפו בתיעוד (חרדים)
בעיר התורה והחסידות בני ברק, נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכד האדמו"רים מטשאקאווא ומספינקא ירושלים עב"ג הכלה נכדת האדמו"רים מראחוב ומבערגסעז ב"ב | בשמחה נטלו חלק המוני חסידים ואנשי מעשה ועל צבאם אדמורי"ם ורבנים מבני המשפחה (חסידים)
תיעוד נרחב משמחת אירוסי נכדת האדמו"ר מראחוב, בת לבנו הרה"צ יצחק מרדכי רוזנבוים, עם החתן נכד האדמו"ר מטשאקאווא בן לבנו הרב חיים שמואל גשטטנר חתן האדמו"ר מספינקא ירושלים | בקריאת התנאים כובד סב החתן האדמו"ר מספינקא ירושלים (חסידים)