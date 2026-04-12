מעל
800
הקלטות נדירות של שיחות
עם נאצים בכירים שוחררו לציבור | בהקלטות נשמעים בכירים משוחחים בגלוי
על פקודת ההשמדה של היטלר וזוועות השואה - ההקלטות וחומרים נדירים נוספים זמינים לציבור
(חדשות
והיסטוריה)
ביום שבו אנו זוכרים את ששת המיליונים, עולה סיפורו של האיש שהציל מיליוני בני אדם ובלי דעת, הניח יסוד להשמדה של העם שלו | ד"ר פריץ הבר, יהודי מומר, חתן פרס נובל, שהמציא גז לחקלאות שהומר לחומר ההרסני בהיסטוריה שלנו | "מְהָרְסַיִךְ וּמַחֲרִבַיִךְ" (מגזין כיכר)
לרגל
יום ההילולא של רבי משה טייטלבוים זצ"ל,
בעל "ברך
משה"
שחל בתאריך כ"ו
ניסן | שורות קצרות על דמותו
הפלאית של אוד מוצל מאש שקידש שם שמים
וחיזק יהודים בשנות הזעם |
הרבי שהנהיג את החצר
המפוארת באמריקה והרחיב את
גבולות הקדושה |
“כי אתה עמדי"
(יהדות ואקטואליה)
ראש הממשלה נשא הערב נאום מלוטש ותקיף בו דיבר בחריפות נגד ציר הרשע העולמי של איראן וחמאס | "אם צריך להילחם בציפורניים, נילחם בציפורניים. שום לחץ ושום החלטה לא ימנעו מאיתנו לבוא חשבון עם הרוצחים הברברים. ביום השואה לפני שנה החלה הפעילות ברפיח. זו הייתה נקודת מפנה במערכה" (פוליטי, בארץ)
בקיבוץ יד מרדכי התקיים הערב טקס זכרון לשואה במלאת 80 שנה לסיום מלחמת העולם השניה והשואה | יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד נשא דברים: "אם חמאס הם כמו הנאצים, אז יש יהודים שנאצים מחזיקים אותם, ושוב אף אחד לא בא. אף אחד לא עושה את כל מה שצריך לעשות בשביל להציל אותם" (חדשות, בארץ)
ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה מפרסמת אוניברסיטת תל אביב את הדו"ח השנתי על מצב האנטישמיות בעולם, המתייחס לשנת 2024 | מהדו"ח עולה כי גל האנטישמיות בנסיגה – אבל מספר התקריות נותר גבוה משמעותית לעומת התקופה שלפני המלחמה | זינוק חד במיוחד במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה | גידול גם בארה"ב, איטליה, ספרד, קנדה, ארגנטינה וברזיל (בעולם)
הגיל הממוצע של שורדי השואה החיים בארץ עומד על 87, כאשר המבוגרת ביותר היא בת 113 | על פי דו"ח חדש של הרשות לזכויות ניצולי השואה המתפרסם היום, בשנה האחרונה עלו ארצה שלושה ניצולי שואה למרות המלחמה | סגן השר אורי מקלב: "כל שורד הוא עולם ומלואו וסיפור של נצח יהודי" (חדשות)
מריון ויזל הייתה דמות מרכזית
בעולם הספרות והמורשת היהודית,
והקדישה את חייה להנצחת
זיכרון השואה ולקידום מטרות הומניטריות | מריון הייתה שותפה
מרכזית לדרכו של בעלה,
תרגמה את ספריו,
והשפיעה רבות על הפיכתו
לאחד הפרשנים המוכרים ביותר של השואה
(חדשות
בעולם)
בקהילה היהודית באזרבייג'ן ציינו את יום השואה הבינלאומי בכנסי חיזוק עם תפילות | רב הקהילה הרב איסייב העביר מסר ואמר: ״ערנות מתמדת מול תופעות אנטישמיות כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות - עלינו לעמוד איתנים נגד כל ניסיון להשתמש בסמלי השואה ככלי להפצת עלילות דם חדשות״ (העולם היהודי)