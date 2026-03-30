חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
בזמן שארמניה מנסה להפשיר את המתיחות מול ירושלים כחלק מההתקרבות למערב, גורמים בקהילה היהודית טוענים כי הלובי הארמני בוושינגטון מנהל קמפיין אגרסיבי נגד שיתוף פעולה עם אזרבייג'ן בעזה | הקהילה היהודית בבאקו במכתב רשמי לממשל האמריקאי על המצב (חדשות בעולם)
אחרי הסכם שלום היסטורי שהצליח הנשיא טראמפ להשיג בין ארמניה לאזרבייג'ן הלוחמות אחת בשנייה מזה שנים רבות, בקהילה היהודית בבאקו מברכים על ההסכם: “מכה לאיראן” | במקביל, בטהרן ובמוסקבה מביעים התנגדות חריפה להסכם ההיסטורי (חדשות בעולם)
רב הקהילה הספרדית באזרבייג'ן, הוזמן לביקור במספר קהילות בארצות הברית, כאשר על הפרק, היחסים המתהדקים בין ארה"ב וישראל לאזרבייג'ן והכוונה להצטרף להסכמי אברהם | לאחר המפגשים שהוגדרו מוצלחים, הבכירים היהודים התחיייבו לפנות לממשל טראמפ ולקונגרס בבקשה לבטל את סעיף 907 של חוק התמיכה בחופש של ארצות הברית, האוסר על סיוע ישיר לממשלת אזרבייג'ן
בקהילה היהודית בבאקו נערכים לחג הפסח – וקוראים לצרף את אזרבייג'ן למסגרת הסכמי אברהם, זאת בכדי לשדרג את הברית עם ישראל וארה"ב | אריה לייטסטון, מנכ"ל מכון הסכמי אברהם לשלום, שהגיע לביקור בזק משמעותי בקהילה הצטרף לקריאה (העולם היהודי)
אחרי התקיפה האכזרית של רב אורליאן שבצרפת, מנהיגים יהודים מכל העולם גינו את המעשה וקראו לממשלת צרפת לפעול אקטיבית נגד האנטישמיות | הרב זמיר איסייב מאזרבייג'ן, לו יש חשבון פתוח עם הצביעות הצרפתית חידד את הנקודה באומרו: "ממשלת השמאל שם רק משחררת הצהרות, מי שפועל למען היהודים הוא מנהיג הימין שגם יגיע השבוע לביקור בישראל" (העולם היהודי)
דו"ח חדש שפורסם על ידי המכון לניטור שלום וסובלנות תרבותית בחינוך בית ספרי (IMPACT-se) מצביע על שינוי משמעותי בתכנית הלימודים של אזרבייג'ן, שהפכה למדינה בעלת הרוב המוסלמי הראשונה בעולם שכללה הגדרה של אנטישמיות בספרי הלימוד שלה | בוושינגטון נערכו דיונים בפורום מיוחד בקונגרס אליו הוזמן רב הקהילה הספרדית בבאקו הרב זמיר איסייב | כל הפרטים (חדשות, מדיני)
בקהילה היהודית באזרבייג'ן ציינו את יום השואה הבינלאומי בכנסי חיזוק עם תפילות | רב הקהילה הרב איסייב העביר מסר ואמר: ״ערנות מתמדת מול תופעות אנטישמיות כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות - עלינו לעמוד איתנים נגד כל ניסיון להשתמש בסמלי השואה ככלי להפצת עלילות דם חדשות״ (העולם היהודי)