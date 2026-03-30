חלוקת מצות, סיוע למשפחות נזקקות ועוד תוך שהמוסדות פועלים כרגיל: כך נערכים בקהילה היהודית באזרבייג'ן לחג הממשמש ובא | הרב של הקהילה הספרדית בבאקו, הרב זמיר איסייב, אומר כי למרות המתיחות האזורית, הקהילה היהודית באזרבייג'ן נכנסת לפסח בתחושת ביטחון יחסית. השנה, הוא מוסיף, כמעט שלא מגיעים תיירים ישראלים (חדשות, העולם היהודי)
״עצם קיומה של ועידה רבנית מעורר זעם עצום באיראן; עבור משמרות המהפכה האיראניים זו מטרה מפתה וסמלית, כמעט בלתי אפשרי לאבטח כל כך הרבה אנשים״, כך מסביר גורם ביטחוני ל'בבלי', על הסיבה לביטול של ועידת הרבנים שהייתה אמורה להתקיים בשבוע הבא באזרבייג'ן הסמוכה לאיראן (חדשות)
בקהילה היהודית באזרבייג'ן ציינו את יום השואה הבינלאומי בכנסי חיזוק עם תפילות | רב הקהילה הרב איסייב העביר מסר ואמר: ״ערנות מתמדת מול תופעות אנטישמיות כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות - עלינו לעמוד איתנים נגד כל ניסיון להשתמש בסמלי השואה ככלי להפצת עלילות דם חדשות״ (העולם היהודי)