אחרי שנים של מאבק ב"ענישה הקולקטיבית" נגד המפגינים החרדים, הצעת החוק האוסרת על המשטרה להשתמש בבואש עברה בקריאה שנייה ושלישית ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל • מהלילה: המשטרה מחויבת להשתמש במים נקיים בלבד ולתעד כל התזה • הדו"ח שחשף: ישראל היא המדינה היחידה בעולם שהשתמשה בחומר, שמרכיביו היו סודיים ורעילים (חרדים)
סגן השר יעקב טסלר הגיש הבוקר מכתב התפטרות מהכנסת ליושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה במסגרת החוק הנורווגי. במקומו צפוי לשוב לכהן כחבר כנסת אליהו ברוכי מ'דגל התורה' | המהלך מרחיק את אייכלר ממשרד השיכון | הפרטים (פוליטי, חרדים)
לאחר עזיבתו של ח"כ אליהו ברוכי את הכנסת, ב'דגל התורה' הביעו היום תסכול קשה מבמצב הקיים בו אין שוויון בתוך מפלגת 'יהדות התורה' | בכיר ב'דגל': "אם באגדות ישראל לא ימהרו לקבל החלטה, נוציא את רוט מהכנסת" (פוליטי)
תם עידן "אי אפשר לשלם על כך באשראי" | בשעת לילה מאוחרת אישרה הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את החוק האוסר התניית תשלום באמצעות כרטיס אשראי בסכום רכישה מזערי | חה"כ אליהו ברוכי (יהדות התורה) שיזם את החוק: "מוכר המתעקש להתנות את השימוש באשראי בסכום כסף מינימלי, הופך את האשראי מנכס לנטל ומהיום עושה זאת בניגוד לחוק" (חדשות)