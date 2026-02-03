לרגל שבת 'פסח שני' שהה האדמו"ר מלעלוב ירושלים בקרב חסידיו ומעריציו בעיר בית שמש | את התפילות והשולחנות הטהורים ערך האדמו"ר בהיכל בית מדרשו בקרית יפה נוף | בתיעוד מסעודה שלישית ניתן להבחין במצות המונחות על שולחן האדמו"ר, כנהוג ביום זה בחצרות החסידים | צפו בגלריה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הישן והמיתולוגי בשכונת בית ישראל, ערך אמש האדמו"ר מלעלוב ירושלים את שולחנו הטהור לרגל חמישה עשר בשבט | המעמד נערך באווירת התעלות מיוחדת, כשבין הקהל נישאת התפילה שבקרוב ממש יזכו החסידים לחסות בצל הקודש ולערוך את השולחנות בהיכל בית המדרש הגדול והחדש ההולך ונבנה בשכונת מקור ברוך בירושלים (חסידים)
ישועה עין בעין בחצר הקודש לעלוב ירושלים, במהלך טיש "זאת חנוכה", רגעים לאחר שהזכיר האדמו"ר את סגולת שריפת הצרות, הגיעה הבשורה המיוחלת מעיריית ירושלים | הבניין שהתעכב חודשים ארוכים יוצא לדרך | השמחה, הריקודים והמופת הגלוי | "בורא עולם בקניין השלם זה הבניין" (חסידים)
בעיר הבירה לונדון נחגגה בקול רינה ותודה והמון חוגג שמחת נישואי החתן, נכד האדמו"ר מלעלוב ירושלים, בן לבנו הרה"צ רבי יעקב יצחק בידרמן, עם הכלה נכדת האדמו"ר מלעלוב, בת לחתנו הרב פנחס נפתלי ענגלענדער, נכד הרבני הנגיד ר' אליש ענגלענדער | לכבוד השמחה הגדולה המריאו משפחות החתן והכלה מהארץ לשוש משוש עם המחותנים הבריטיים (חסידים)
קהל מכובד נטל חלק בשמחת בר המצווה לנכדי האדמו"רים מקומרנא ארזי הבירה ולעלוב ירושלים, חתן המצוות בנו של הרב אברהם מרדכי סאפרין | בין המשתתפים נצפו אב"ד סלונים ביתר, אב"ד קאלוב ביתר, וכן שלל אדמו"רים ורבנים מגזע הקודש לבית לעלוב | ביום השמחה הניח חתן המצוות תפילין לראשונה אצל זקנו, אשר אף ערך 'טיש לחיים' מיוחד לאחר התפילה | צפו בתיעוד (חסידים)
מתוך שלהבת אש קודש התאספו כלל חסידי מבקשי אמונה, ולעלוב ירושלים, בהיכלי בתי מדרשם בעיה"ק ירושלים, לאמירת הסליחות הראשונות בצל האדמו"רים | בסיום אמירת הסליחות זכו החסידים לעבור ולהתברך בכל מילה דמיטב, בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)
מאות מחסידי לעלוב נטלו חלק אמש (ראשון) בשמחת נישואי נכד האדמו"ר, החתן הרב משה מרדכי בידרמן. האירוע הענק התקיים במרכז החסידות בבית שמש בהשתתפות גדולי האדמו"רים | צפו בתיעוד ענק שמגיש הצלם יעקב לדרמן (חסידים)
בערב החג קלטה עדשת מצלמתו של הצלם שוקי לרר, את האדמו"ר מדושינסקיא מתהלך ברחובות ירושלים כאחד האדם ללא כל מצב מסביבו, לרר מיהר בעקבותיו של האדמו"ר, ותיעדו בעת כניסתו לביקור פתאומי במאפיית המצות של החסידות, שם עקב מקרוב אחר אפיית מצותיו לחג הפסח | בהמשך, תיעד לרר את האדמו"ר מלעלוב אופה את מצותיו בהידור (חסידים)
בקול רינה ותודה נחוגה השבוע שמחת נישואי הכלה, נכדת האדמו"ר מקאמרנא, בת לבנו הרה"ג ר' אברהם מרדכי ספרין, חתן האדמו"ר מלעלוב ירושלים - עב"ג החתן, בן בנש"ק הרה"צ קלונימוס קלמיש גשייד חתן האדמו"ר מביאלה רמת אהרן, ורב בית המדרש של החסידות בב"ב | בשמחה השתתפו אדמו"רים ורבנים מבני המשפחה והידידים (חסידים)
בבית שמש נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נכדת האדמו"ר מלעלוב ירושלים בת לבנו הרב יהודה אריה בידרמן, חתן הרה"ג חיים פקשר ראש כולל שומרי החומות עם בן הרב שלום וייס מקאמינקא חתן הגה"ח ר' הערשיל שטיינמץ | כגראמער במעמד הקבלת פנים שימש בעל המנגן דוד החתן בנש"ק הרב מאיר אדלר (חסידים)