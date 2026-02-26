ראש ממשלת הודו שהגיע לביקור קצר בישראל - אך משמעותי מאוד מבחינת ישראל, התקבל בכבוד רב והבוקר הוא הגיע לזכור את הזוועה שעבר העם היהודי בשואה | צפו בטקס המרגש ביד ושם, יחד עם ראש הממשלה נתניהו (חדשות בארץ)
פולין זימנה את שגריר ישראל לשיחת הבהרה, בעקבות פוסט שפורסם ברשתות החברתיות של יד ושם | בפוסט נכתב כי פולין הייתה המדינה הראשונה שבה יהודים אולצו לענוד תג מיוחד | שר החוץ הפולני הכחיש: "זה לא נכון" (בעולם)
ראש הממשלה ונשיא המדינה נפגשו היום עם נשיא גרמניה שהגיע לביקור בישראל | נתניהו שיבח את ההזדמנות להעמיק קשרים עם "המדינה הכי החשובה באירופה" | הרצוג: "אני גאה להעניק לך היום את עיטור הכבוד הנשיאותי של מדינת ישראל -על עשרות שנים של אומץ מוסרי | מחר ייפגש גנץ עם הנשיא הגרמני (מדיני)
בכנסת ובמכון יד ושם יתקיימו היום טקסי זכרון "לכל איש יש שם" לזכר ששת המליונים שנספו בשואה | בשעה 10:00 תישמע צפירה ברחבי הארץ ובשעה 11:00 ייפתח טקס הזכרון | באושוויץ יתקיים מצעד החיים בהשתתפות נשיא המדינה ו-80 שורדי שואה (חדשות)
יום הולדת מרגש נערך השבוע למיכאל בלן, שורד השואה, תושב נוף הגליל, עם הגיעו לגיל מאה בלע"ה, בדעה צלולה | בילדותו גנב כיכר לחם על מנת להשביע את רעבונו. לרוע מזלו, הוא נתפס ונשפט לשנה מאסר | עבר את מאורעות השואה, נלחם בנאצים, זכה לעלות לארץ ולהקים בית בישראל | הסיפור המלא (מעניין)