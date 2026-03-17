במשכן האירועים די סיטי נערך מעמד מרשים של התחזקות והתעלות בהשתתפות בוגרי הישיבה לדורותיה. ראשי הישיבה נשאו דברים נרגשים, ובוגרי הישיבה הרימו תרומות משמעותיות למען המשך קיומה של הישיבה - בצל הגזירות הקשות על עולם התורה (חדשות חרדים)
ראש ישיבת ״בית שמעיה״, הגאון רבי שלמה אנגלנדר, המתגורר כידוע בכל ימות השנה בין כותלי הישיבה, הדליק את נרות החנוכה בהשתתפות תלמידי הישיבה | לאחר מעמד ההדלקה נמשכה האווירה המרוממת בריקודים משותפים יחד עם התלמידים | צפו בגלריה (עולם הישיבות)
במסגרת פתיחת 'זמן אלול' בעולם התורה, נפתחו שערי הישיבה המרכזית 'בית שמעיה' בבני ברק. את משא פתיחת הזמן נשא ראש הישיבה הגאון הרב שלמה אנגלנדר, בדבריו חיזק את התלמידים לקראת התקופה המשמעותית שלפני הימים הנוראים | הישיבה כולה התמלאה בחורים, ששבו מסוף הקיץ בנחישות גדולה, והחלו ללמוד בשקידה רבה, כדי לצבור כוחות רוחניים לקראת השנה החדשה (עולם הישיבות)
לאחר זמן רב שהמנהיג הליטאי הגר"ד לנדו לא התייחס בפומבי לסוגיית הגיוס, במהלך שיעור שמסר היום באחת הישיבות הספרדיות הטובות, אמר לבחורים: "השילטונות החלו להיטפל לבחורי הישיבות והם מפתים וכופים את הגיוס, עליכם להתחזק ולעמוד מנגד" (חרדים)