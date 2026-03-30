שר הביטחון ישראל כ"ץ ביקר בבית החולים בילינסון את לוחמי צה"ל שנפצעו בדרום לבנון ושמע מהם כמה חשוב לא לעצור על המלחמה | השר כ"ץ: "לא נעצור - אנחנו גם באיראן וגם בלבנון וגם בכל הגזרות. אנחנו בהחלט מבינים מה נדרש" (חדשות)
הודעה כוזבת שהופצה בשעות האחרונות טענה כי בתי החולים בפתח תקווה נערכים לפינוי מיידי • במרכז שניידר מבהירים: "ההודעה לא יצאה מטעמנו, נשמעים להנחיות כרגיל" • וגם: הדיווחים על תקיפה קרובה באיראן (בארץ, בריאות)
אימו של שורד השבי אבינתן אור, דיצה, אמרה הערב בהצהרה בבית החולים בילינסון כי בנה "חזר מהשבי הארוך רזה וחיוור אבל חזק ומחושל ברוחו יותר מתמיד. הוא חד, ממוקד, עוצמתי, ציני ומצחיק כמו תמיד, וגם קורן רוך ואהבה. הוא אוכל המון, מתאמן ומתחוזק ובעזרת השם ישוב לאיתנו" (בארץ)
בבית החולים בילינסון עדיין מאושפזות מספר נשים שחלו בשפעת קשה ונזקקו לסיוע נשימתי | בבית החולים רמב"ם מאושפזים ילדים המחוברים למכונת אקמו | הרופאים ממחישים את חשיבות קבלת החיסון נגד השפעת, שהשנה תקפה יותר מהרגיל (בריאות)
לצד שרשרת הפגישות שקיים ביממה האחרונה בישראל עם בכירי הקואליציה, היום (חמישי) הגיע שליחו של הנשיא טראמפ לכיכר החטופים כדי להיפגש עם משפחות חטופים | וויטקוף גם ביקר את התצפיתניות בבית החולים בילינסון, ושמע מהן בקשה לסייע בהשבת כל החטופים (מדיני)
החטופים גדי, אגם וארבל, צפויים לחזור הבוקר לישראל משבי החמאס, יחד איתם ישוחררו גם חמישה חטופים תאילנדים | ארבעה בתי חולים יקלטו את השבים ועוד שניים נוספים יישארו במוכנות גבוהה | תהליך השחרור צפוי להתבצע ממספר מקומות בתוך רצועת עזה (בארץ)