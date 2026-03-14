חוקרים מצאו כי דגימות של פרח ה־Mimulus cardinalis ("קופידון ארגמני") פיתחו מנגנוני הסתגלות גנטיים מהירים שאפשרו להן לשרוד את הבצורת ההיסטורית שפגעה בקליפורניה בשנים 2012–2016 – מה שנחשב להוכחה הראשונה לתהליך "הצלה הישרדותית" בטבע, לאחר שנצפה עד כה רק במעבדה (בעולם)
יעקב אבינו, ירד למצרים בעקבות בצורת קשה שאיימה על קיום האנושות • אלפי שנים אחרי, האנושות מנסה "לפרוץ" את מנעול הגשם בעזרת מטוסים וכימיקלים • מהמיליארדים של סין, דרך תיאוריות הקונספירציה באיראן ועד להחלטה המפתיעה של ישראל • במה המוח האנושי יכול לשלוט ומה נותר מחוץ לתחום בשבילנו? (מגזין בבלי)
ראש חברת המים האזורית של טהרן התריע כי סכר אמיר כביר, המאגר המרכזי של הבירה, נמצא על סף ייבוש עם 8% בלבד מקיבולתו. לדבריו, זרימת המים לסכרים ירדה ב-43% בשל בצורת קיצונית וניהול כושל | מומחים מזהירים: מיליוני תושבים עלולים להיוותר ללא מים (בעולם)
נשיא איראן מסעוד פזשכיאן, הציג תמונת מצב
קשה של משבר המים במדינה, וקרא לכל מי שיכול להציע פתרון לעשות זאת בהקדם | לדבריו, "אנחנו עומדים בפני משבר מים חמור ובלתי נתפס, אם מישהו יודע פתרון-שיציג אותו, לצערי, אין לנו ברירה אלא לסגור את אספקת המים" (העולם הערבי)
בעומדנו בשנת בצורת קשה, לפניכם תפילה מיוחדת שחיבר הגאון רבי יהושע מאמאן זצ"ל, ע"פ בקשתו האישית של המלך מרוקו - מוחמד החמישי, תפילה זו הובילה לסיום הבצורת במרוקו | תפילה אחת של רב יהודי עשתה מה שאלפי נוצרים לא הצליחו (יהדות)