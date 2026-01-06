מאות חסידים ואנשי מעשה נטלו חלק בשמחת נישואי נכדת האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק, שנחגגה בהיכל ביהמ"ד הגדול של חסידות קרלין סטולין בשכונת גבעת זאב | למורת רוחם של הקנאים, במרכז השמחה הופיע בהדרו האדמו"ר המארח, שהתקבל בכבוד מלכים עצום | צפו בתיעוד (חסידים)
בהיכל ישיבת 'אמרי חיים' ויז'ניץ המעטירה בבני ברק, נחגגה שמחת שבע ברכות לרגל נישואי בן מנהל הישיבה, הרה"ג ר' אפרים פישל הגר, עב"ג הכלה נכדת הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בירושלים | את השמחה פיארו בהופעתם הכבודה רבנים רמי מעלה, הגה"צ רבי חיים מאיר הגר, אב"ד החסידות. הגה"צ גאב"ד מאקאווא. המשפיע הרה"צ ר' נחמן בידרמן. הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן, ועוד (עולם הישיבות)
בקרב בני המשפחה במסיבת לחיים מצומצמת נחוגה קשרי השידוכין בין החתן, נכד האדמו"ר מדארג, בן לבנו הרה"ג ר' אשר רוזנפלד, עב"ג הכלה בת הרה"ג ר' יוסף ארנסטר, בן הגה"צ רבי זאב ארנסטר, אב"ד קריית 'מאור החיים' בעיה"ק ירושלים (חסידים)
לקראת שמחת נישואי נכדתו ערך האדמו"ר מויז'ניץ שמחת פארשפיל בשילוב סעודת מלווה מלכה | השמחה נערכה בקריית צאנז בנתניה שם שוהה האדמו"ר בימים אלו למנוחה | האדמו"ר צפוי לחזור למעונו בקריית ויז'ניץ לקראת שמחת החתונה השבוע (חסידים)