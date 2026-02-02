קהל מכובד נטלו חלק אמש (רביעי) בסעודת ההילולא שערך האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, לזכר זקינו הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' זיע"א | במהלך הסעודה השמיע האדמו"ר מדברותיו במשנת בעל ההילולא | בסיום הסעודה עברו הקהל לקבל 'כוס של ברכה' מגביעו האישי של האדמו"ר (חסידים)
בהיכל בית מדרשו בשכונת רמת אהרן בבני ברק ערך האדמו"ר מספינקא את שולחנו לרגל חמישה עשר בשבט לפני קהל עדת מרעיתו ובני משפחתו ששתו בצמא את דבריו ובהמשך טעמו מפירות ארץ ישראל שהוגשו בהרחבה לצד כוסות בירה קרה כמיטב המסורת להחיות את נפשם (חסידים)
בחנוכיית ענק שלא היתה מביישת שום אדמו"ר בסדר גודל של רבבות חסידים, הדליק האדמו"ר מספינקא רמת אהרן את נרות החנוכה במלבושי שבת ויו"ט, אחוז שרעפי קודש כשהציבור עומד בדממה וחוזים בעבודתו הקדושה | בסיום המעמד ערך הרבי טיש וחילק סופגניות לנוכחים (חסידים)
אדמו"רים ורבנים נעלים ומכובדים השתתפו בשמחת ה'שבע ברכות' המרכזית בחצה"ק ספינקא רמת אהרן, אולם החתן ואביו, האדמו"ר בחרו דייקא לצאת במחול נלהב, עם שני הבדחנים היקרים והחשובים, מדמויות ההוד בבני ברק של מעלה, הרב נפתלי פוקס והרב בצלאל דים, שזוכים לשמח לב אלוקים ואנשים רבות בשנים | שוקי לרר השתתף, הצטרף לריקוד ומגיש גלריה (חסידים)
האדמו"ר מספינקא רמת אהרן ערך את הטיש נעילת החג יחד עם בני משפחתו המורחבת בהיכל בית מדרשו בבני ברק | הצלם שוקי לרר הספיק לתעד הן את עריכת השולחן הטהור, הן את חלוקת התפוחים והן את הריקוד בסיום הטיש (חסידים)
במרכז רמת אהרן העלה האדמו"ר מספינקא המקומי את שלהבת האש במדורת ל"ג בעומר, בשיאו של המעמד זרק הרבי את כיפתו לתוך השריפה הענקית לאות חיבת הקודש | בסיום המעמד ערך הרבי שולחן לחיים בהיכל בית מדרשו | הצלמים איתי קצב ודודי קליין השתלטו על האירוע - ומגישים תיעודים מכל הזוויות (חסידים)
לרגל הילולת האדמו"ר בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע, ערך נכדו, האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, סעודת הילולא בשילוב סעודת מלווה מלכה לזכרו | במהלך הסעודה נשא דברים במשנתו של בעל ההילולא, ולאחר מכן פקד את קברו באוהל אדמו"רי בית ספינקא בבית העלמין 'סגולה' ב'פתח תקווה' | בכל אירועי ההילולא השתתף גם המחותן החדש של האדמו"ר, הרב נחמן רוזנר, שאף נתכבד לשבת לימינו (חסידים)
בקול רינה וצהלה והמון חוגג נחוגה שמחת אירוסי בן האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, עב"ג הכלה בת הרה"ג נחמן רוזנר | במהלך השמחה הציף המחותן אבי הכלה מתנות יקרי ערך לחתן, החל משעון זהב וגביע כסף מהודר, כשהחתן מצידו הגביה את הגארטיל לקבלת קנין כנהוג לאחר קריאת שטר התנאים | צפו בגלריה שתיעד שוקי לרר (חסידים)
בערב שבת וחג, בשעת שריפת חמץ, לקח הצלם איתי קצב את המצלמה, ויצא לתעד אדמו"רים ורבנים במעמד נשגב ונעלה זו בשריפת החמץ הן הגשמי והן החמץ שבלב כידוע ליודעי חן | כאן בגלריה תסיירו ליד כבשן האש בסקולען, להבות קודש בזוטשקא, בהמשך ליד הפח הקטן של ז'ימגראד, וכלה בשריפת החמץ השכונתי של רמת אהרן | יצאנו לסיור (חרדים)
האדמו"ר מספינקא רמת אהרן ערך סעודת הודאה במלאת ארבעים ואחד שנים להצלתו, ושילב הילולא לזכר אביו זצ"ל שנהרג אז בתאונת דרכים מחרידה | במהלך הערב חשף הרבי ניגון מיוחד שחיבר לפני 40 שנה | במעמד המרגש סיים בנו את הש"ס וזכה לריקוד נלהב עם אביו (חסידים)
האדמו"ר מספינקא רמת אהרן, שהיה ילד קטן בעת שניצל בחסדי שמים, לפני 41 שנים, בתאונה המזעזעת בחזור מהילולת הבבא סאלי - תאונה שבה עלה בסערה השמיימה אביו זצ"ל - ציין בשילוב טיש מיוחד את היום | צלם החצר איתי קצב תיעד ושיתף (חסידים)