לפני חודש כוחות צה"ל באוויר, בים וביבשה, פתחו במבצע "שאגת הארי", שנועד להסיר איום מיידי על מדינת ישראל ולפגוע בתשתיות וביכולות האויב האיראני | כעת צה"ל חושף את התיעודים מהרגעים הדרמטיים שקדמו למבצע | צפו (צבא)
אלוף שלומי בינדר יצא לוושינגטון כדי להדק את שיתוף הפעולה המודיעיני והצבאי עם ארה״ב | היעד: חופש פעולה אווירי במקרה של עימות עם טהרן | האתגר המרכזי: הלמידה האיראנית ממבצע ״עם כלביא״ והצטמצמות מרחב ההפתעה (חדשות)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ טרם קיבל החלטה אם לבצע תקיפה באיראן והוא עדיין פתוח לפתרון דיפלומטי | בתוך כך, גורם צבאי ישראלי בכיר הגיע לביקור בארה"ב במהלך השבוע וביקר בבית הלבן, בפנטגון - ואפילו נפגש עם בכירים ב-CIA | בעבר דווח כי ישראל העבירה לארה"ב מידע מודיעיני המכיל "אקדח מעשן" על פעולותיה של איראן נגד מפגינים (מדיני)
ראש אמ"ן האלוף שלומי בינדר פרסם איגרת ללוחמי וחייל אמ"ן בסדיר ובמילואים ושיבח אותם על הלכידות והפעילות במבצע |"בזירת הלחימה נותרו אתגרים מבצעיים מודיעיניים רבים, אמ״ן נדרש אליהם באחריות וביראת קודש" (צבא)
ברקע הפעילות האינטנסיבית של אגף המודיעין בצה"ל 'לצוד' מטרות צבאיות ובכירי המשטר הרצחני ברחבי איראן, ראש אגף המודיעין, האלוף שלומי בינדר ביקר ב'זירת המטרות' של אמ"ן | בינדר אמר: ״אנחנו צריכים לצוד אותם בכל מקום שהם יברחו אליו - אתם מצליחים להפוך את איראן ממקום רחוק, מעגל שלישי להיות מעגל ראשון״ (צבא)
ראש אגף המודיעין - אגף שבחסדי שמיים פרץ את הדרך בהצלחה בפעולות ישראל באיראן, ביקר בבסיסי אמ״ן, שם הוא אמר: ״הבאתם את המודיעין שפרץ את הדרך לטהרן ובקרוב תפרצו דרך גם במרחבים נוספים; לצד איראן, אנחנו עם העיניים על החטופים בעזה ועל האיומים השונים על הלוחמים בחזית והאזרחים בעורף״ (חדשות מלחמה)
ראש אגף המודיעין בצה"ל, האלוף שלומי בינדר, קיים הבוקר שיחת מוטיבציה מהחדר בו נוהל מבצע התקיפה באיראן | הוא שיבח את המסירות של החיילים שתרמו את חלקם בהערכות למבצע ההירואי |המון הערכה על היכולת להביא את הכי טוב שיש לכם (צבא)
לאחר ההודעה אמש, על מינויו של אייל זמיר לתפקיד הרמטכ"ל המיועד, במערכת הביטחון ובצה"ל צופים שינויים דרמטיים בקרוב בפורום המטה הכללי, שיסוכמו בין הרמטכ"ל המיועד, לשר הביטחון כ"ץ | על הפרק: מינויים למפקדי פיקוד דרום וצפון, ראש אגף המבצעים וראש אמ"ן, ומינוי סגן הרמטכ"ל (צבא)