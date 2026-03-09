משפטו הדרמטי של אקרם איממולו, ראש עיריית איסטנבול והיריב המרכזי של הנשיא ארדואן, נפתח היום תחת אישומים כבדים בשחיתות וניהול ארגון פשיעה | עם פוטנציאל לעונש מצטבר של למעלה מ-2,000 שנות מאסר, ההליך המשפטי מאיים להכריע את עתידו הפוליטי של האיש שסומן כמי שעשוי לרשת את הנהגת טורקיה (העולם הערבי)
הרשויות הסיניות גזרו עשרים שנות מאסר על ג'ימי ליי, טייקון מוכר ומתנגד משטר בן 78 מהונג קונג. המשמעות בפועל: מאסר עולם על איש האופוזיציה | מדובר בגזר הדין הקשה ביותר במסגרת חוק הביטחון הלאומי | ביקורת על ראש הממשלה הבריטי שלא הצליח להביא לשחרורו בביקורו האחרון (בעולם)
ראיין וסלי רות’, שהואשם בניסיון התנקשות בנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לפני כשנתיים, נידון למאסר עולם | סוכן של השירות החשאי שהבחין בו מסתתר בשיחים במרחק של כ־400 מטרים מהנשיא לשעבר, ירה לעברו והבריח אותו לפני שהספיק לפתוח באש (בעולם)
הגיע לסיומו הפרק המשפטי המטלטל ביותר בתולדות יפן המודרנית, עם גזר דין שחותם מסע נקמה מדמם ששינה את פני המדינה לנצח | טטסויה יאמגאמי, האיש שרצח את ראש הממשלה לשעבר שינזו אבה, נידון למאסר עולם ויסיים את חייו מאחורי סורג ובריח (חדשות בעולם)
נשיא ונצואלה ניקולס מדורו הגיע הלילה למתקן המעצר בברוקלין, ניו יורק, מחר הוא צפוי לעמוד לראשונה מול שופט אמריקני לאחר כתב האישום שהוגש נגדו | אם יורשע בכל סעיפי האישום, צפוי מדורו לעונש מאסר ממושך שיכול להגיע גם למאסר עולם | זה המסע שעבר הרודן מונצואלה עד שהגיע לניו יורק (בעולם)
בית המשפט המחוזי מרכז גזר מאסר עולם על תושב נתניה שרצח את דוד אגייב לפני 6 שנים. הרוצח חויב בפיצוי של 258 אלף שקלים למשפחת הקורבן: "נטל את חייו של המנוח באכזריות, וגרם כאב רב לבני משפחתו, ובפרט לאלמנתו ולשתי בנותיו" (משפט)
בית המשפט הצבאי גזר היום עונש מאסר עולם ו-50 שנות מאסר על המחבלים שרצחו את בת שבע נגרי ז"ל במהלך חודש באוגוסט 2023, ופצעו קשות אדם נוסף שהיה במקום | המחבלים הגיעו לאזור בית חגי מצוידים בכלי נשק, וכאשר זיהו את הרכב הישראלי פתחו בירי אוטומטי של כ-28 כדורי תחמושת (חדשות)
תושב העיר העתיקה בירושלים, מכר בחנותו ספרים של רבי מרצחים הקוראים קריאה מפורשת לטבוח ביהודים | ביניהם ספריו של המחבל עבדאללה עאלב ברגותי, בהם הוא מספר על ההתנגדות ועל שחרור פלסטין | בסדרת ספרים אחרת הוא מספר על ילדותו, ואהבתו לבצע ירי כלפי יהודים עד שנגמרים לו הכדורים | החשוד נעצר (חדשות משטרה)