קהל רב נטל חלק בשמחת נישואי נינו של זקן הפוסקים החסידיים בארה"ב, האדמו"ר מסערדאהעלי. החתן בן לנכדו, הרב אלעזר ניסן פריזאנט, בן האדמו"ר מצאנז זוועהיל וחתן הגה"צ רבי חיים אלעזר מנדלוביץ, חבר בד"ץ טארטיקוב. עב"ג הכלה בת הרב אשר הורנצ'יק, בנו של האדמו"ר מראדאשיץ זצ"ל וחתן הגה"צ רבי מאיר שנייבאלג, אב"ד האניפאלי (חסידים)
חודש תשרי של התעלות ודבקות עבר על קהל חסידי צאנז - זוועהיל, במרכז החסידות ביוניון סיטי, ניו ג'רזי, ארה"ב | החסידים זכו לשאוב מלוא חופניים קדושה מיוחדת, כאשר הם צופים בעבודת הקודש המרוממת והעוצמתית של האדמו"ר במהלך ימי החג והמועד | לקראת החג, מונה 'הויז בחור' (משמש) חדש לאדמו"ר. מינוי זה הגיע לאחר שקודמו בתפקיד זכה להתקרב למשפחת האדמו"ר ונישא למזל טוב אל בתו של האדמו"ר בסוף הקיץ שעבר (חסידים)
האדמו"ר מצאנז זוועהיל, אשר איתן מושבו ב'יוניון סיטי' שבניו ג'רזי, שהה יחד עם כלל תלמידי ישיבתו במחנה החסידות בהרי הקאנטרי, שם קונן על חורבן בית המקדש הן ביום והן בלילה, תוך שהוא מעורר את הקהל בדברים בשיחת חיזוק שמסר במקום, להרבות בתפילות למען ישועת הכלל והפרט (חסידים)
בחצה"ק צאנז זוועהיל ביוניון סיטי נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי הכלה, בתו של האדמו"ר מצאנז זוועהיל, עם החתן מורנו יעקב שליסל, שזכה לשמש את חמיו - מורו ורבו, וגם לסיים ולהיבחן על כל הש"ס בעל פה (חסידים)
בהיכל בית מדרשו הגדול שביוניאן סיטי, ערך האדמו"ר מצאנז זוויעהיל את שולחנו הטהור לרגל הילולת זקינו הרה"ק בעל ה'דברי חיים' מצאנז זי"ע | הרבי הרחיב בדברים במשנתו הטהורה של בעל ההילולא, ובדרכו שהותיר מורשה אחריו, תורה וחסידות 'תרין ריעין דלא מתפרשין' | צפו בתיעוד (חסידים)
במרכז חסידות צאנז זוויעהיל ב'יוניון סיטי' בניו יורק, ערך האדמו"ר את השולחן הטהור לכבוד יום הפורים בלהב אש קודש | בעיצומו של הטיש עלה על השולחן הפורים רב דמתא, ונשא את דברו לפני העם, כשהוא עומד ללא נעליים | צפו בתיעוד (חסידים)
בארה"ב נחוגה ברוב פאר והדר שמחת נישואי נין האדמו"ר בעל ה'שפע חיים' זי"ע | דוד החתן האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג ערך את השמחה ביד רמה, סידר חופה וקידושין תחת החופה, ובהמשך רקד ריקודין קדישין לפני הכלה | צפו בתיעוד (חסידים)