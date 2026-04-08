הפלסטינים דיווחו היום כי דובר צה"ל בערבית הטיל בשעות הצהריים כרוז חריג מעל אזור דיר אל בלח במרכז הרצועה, עם ציור של חציית ים סוף, הכולל פסוק מהקוראן עם איום חצי מרומז כלפי העזתים על העתיד הצפוי להם בימים הקרובים (עזה)
רבים מתושבי אשדוד נהרו אמש (רביעי) לביהמ"ד הגדול 'אמרי חיים' דחסידי ויזניץ בעיר, שם ערך המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן התוועדות הכנה לשביעי של פסח • רב מיילך הודה לסגר"ע ויו"ר אגודת ישראל יחיאל וינגרטן וח"מ העיר שמואל שוק, על החסות הנרחבת לחבורת 'באר האמונה' באשדוד בכל השנה | בהתוועדות נצפה נכד האדמו"ר מבעלזא המתגורר בעיר, הרה"צ רבי ישראל מנחם נחום רוקח (חסידים)