במאמץ ניכר טחן הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך בטירחא דגופא את החיטים לקראת אפיית המצות של חג הפסח • השנה נרשם חידוש מיוחד: "ריחיים של אבן" יוצרו בייצור בלעדי עבור הפוסק • מהקציר בקיץ ועד לאפייה השבוע: תיעוד של דבקות במצוות (חרדים)
לראשונה בתולדות שושלת הקודש לבית רוז'ין סאדיגורה, האדמו"ר מסאדיגורה הגיע למעמד טחינת חיטים לקראת אפיית מצות המצווה של חג הפסח הבעל"ט | המעמד הנשגב התקיים בעיר אלעד, שם טחן האדמו"ר בעצמו את החיטים במשך זמן רב ברוב רגש ובדבקות עילאית | לאחר מכן הורה לנוכחים מתפללי המניין הקבוע לתפילת מנחה להצטרף למלאכת הקודש, כשהוא עוקב מקרוב אחר כל פרט ופרט בהידור ההלכתי המוקפד (חסידים)
לקראת חג המצות, הגיע האדמו"ר מסאטמר למעמד טחינת חיטים בהיכל ישיבתו המעטירה בקריית יואל שבמונורו | התלמידים זכו לחזות בנועם עבודתו של האדמו"ר ברגשי קודש לקראת חג החירות | טרם העבודה זימרו הבחורים ניגוני הכנה, תוך שהאדמו"ר היה שרוי בשרעפי קודש (חסידים)
יממה לפני פרוס ערב חג הפסח, בזמן שמאפיית המצות פסקו מלאכתן כנהוג ביום זה, יצא הצלם אלעזר פיינשטיין לתעד את אלו המהדרין מן המהדרין שהגיעו היום לטחון את החיטים לקראת אפיית המצות של ערב פסח, אשר כידוע זה נאפה כ'זכר לקורבן פסח' | על אף הקושי, נצפו זקנים ונערים עוסקים במצווה בחדווה ובשמחה (חרדים)