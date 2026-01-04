לאחר שבת החזנות המיוחדת שהתקיימה בביתר עילית, עם גדולי החזנות העולמית, החזן איצ'ה מאיר הלפגוט שב אל העמוד וביצע את היצירה ״העושה לנו נסים״, בליווי המקהלה של אופיר סובול | תיעוד מיוחד לחובבי הז'אנר (חרדים)
במפלגת ישראל ביתנו מתכוונים להעלות בשבוע הבא הצעת חוק להחלת ריבונות על העיר ביתר עילית, ראש העיר ופטרונו הפוליטי, יצאו בהודעות זועמות וטענו, כי הכוונה של ליברמן בהצעה הזו, היא למנוע זכות בחירה מתושבי העיר; "האם אתה רוצה להחיל ריבונות על עירנו, כדי למנוע מאיתנו את זכותנו הדמוקרטית?" (חרדים)
בשנה שעברה פתח נשיא
המדינה יצחק הרצוג את שנת הלימודים החרדית בעיר בית שמש, והשנה הוא הגיע לביתר עילית שם פתח את השנה בתלמודי תורה, כאורח הכבוד של רה"ע מאיר רובינשטיין וסגנו דודי זלץ | התלמידים קיבלו את פני הנשיא
עם תקיעת שופר, פרקי תהילים וסליחות | תיעוד וסיקור (חדשות חרדים)
בדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת התגלה: מחירי התחבורה הציבורית בביתר עילית התייקרו משמעותית בגלל ריבוי הנסיעות והשירות הטוב בעיר | ח"כ פרוש: "אין דוגמה נוספת לעליית מחירים כה חדה למוצר צריכה בסיסי" | רה"ע רובינשטיין: "משרד התחבורה צריך להחליט אם הוא מעודד שימוש בתח"צ, או לא" | היו"ר, ח"כ דוד ביטן: "לא נותנים קנס לילד קטן רק כי הוא נוסע בתח"צ". הוא קרא למשרד התחבורה ומשרד האוצר לפתור את הבעיה, וקבע דיון מעקב (חרדים)
העיר ביתר עילית צפויה להכפיל בקרוב את אוכלוסתייה והתוכנית להגדלת העיר בעוד 900 דונמים שיתווספו לעיר - אושרה בידי משרדי הממשלה הרלוונטים | קרוב ל-9,000 יחידות דיור יתווספו לעיר | כל הפרטים (חדשות חרדים)