נשיא בית הדין הגדול, הגאון הרב דוד יוסף, מינה 13 הרכבי דיינים ייעודיים לדיני ממונות בפריסה ארצית. בעקבות שינוי חקיקה, בתי הדין הרבניים יחזרו לדון בסכסוכים כספיים ואזרחיים כבוררים מוסמכים, זאת ללא פגיעה בתיקי המעמד האישי ועל בסיס הסכמת הצדדים (חוק ומשפט, חרדים)
הבחירות למוסדות "לשכת הטוענים הרבניים בישראל" הוכרעו. הרב ישראל בן ברוך והרב עקיבא נאמן נבחרו ליו"רים משותפים ויובילו את הארגון בארבע השנים הקרובות | ההנהגה החדשה תתמקד בהרחבת סמכויות בתי הדין, הקמת מערך הכשרה מקצועי וחיזוק מעמד הטוען הרבני במערכת המשפט ( בארץ, חוק ומשפט)
מעקב 'בבלי': שנה לאחר המבחן, אברכים עדיין ממתינים לתוצאות הרבנות והדיינות, ורובם מודאגים מהעיכוב| ברבנות הראשית הגיבו לטענות הקשות: "מאז 'חרבות ברזל' גדל פי 4 מספר הנבחנים, מה שיצר עומס משמעותי על הבודקים (חרדים)
לרגל יום פטירתו של הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג זצ"ל, שחל בתאריך ל’ אב –בבלי עם שורות קצרות על דמותו של תלמיד חכם מובהק מגדולי הפוסקים בדורנו| על רדיפה אחר הצדק, והצלת עשוק מיד עושקו, וגם מה הסוד של התורה שהיא התבלין ליצר הרע? (יהדות, ואקטואליה)
עשרות אברכים שנבחנו לדיינות לפני חודשים ארוכים והיו אמורים לקבל את תוצאות המבחנים כבר בפסח תשפ"ד, עדיין ממתינים נבוכים לקבלת הציונים | ברבנות הראשית מכירים את העיכוב שנובעים מהעומסים הכבדים ומבטיחים לזרז את ההליכים בתוספת בודקים | כל הפרטים (חרדים)
שבועיים אחרי מינויים של 21 דיינים חדשים לבתי הדין האזוריים, מונו אמש 7 דיינים ותיקים לכהן פאר בבית הדין הרבני העליון | המינויים התקבלו לאחר שהוועדה קיבלה את הצעתו של הראשון לציון, שהציג את רשימת המועמדים וזכה להסכמה מלאה מצד כלל חברי הוועדה | הצהרת אמונים של כלל הדיינים - בע"ה ביום שלישי הקרוב (בארץ, חרדים)
לאחר יום סוער של ממש והפעלת לחצים אדירים - ואחרי שבע שנים בהן לא נבחרו דיינים, הוועדה לבחירת דיינים הצביעה על הדיינים החדשים שימונו | נבחרו 21 דיינים חדשים, בתמיכת עשרה ובתנגדות אחד | כל הפרטים (חדשות חרדים)
הדיין רבי חיים כפוסי זצ"ל
פוסק הלכה תקיף ונודע בשערים שיום פטירתו חל בתאריך י"ב בשבט | שורות קצרות על דמותו של הדיין שפעל
במצרים בתקופה שאחרי גירוש ספרד והנס הפלאי שהתרחש כאשר חשדוהו בלקיחת
שוחד |
עיניים למשפט (יהדות
ואקטואליה)