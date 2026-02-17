מהדורת החדשות הפופולארית במגזר החרדי הגיעה לאתר בבלי והערב הפתעה באולפן | בני ברק משתגעת: עצורים גם במהומות אמש בהפגנה נגד ויז'ניץ מרכז | פינדרוס עושה זאת שוב: מציב מראה למערכת המשפט והח"כים | לקראת ביקור הגר"ד לנדו בחברון - צוות מעייריב בהרכב מלא | התחקיר שטלטל את ב"ב: כמה רבני שכונות מייצגים את המגזר הספרדי? (מעייריב)
לפני זמן קצר מונה ישראל אייכלר לסגן שר התקשורת, והתפטר מתפקידו כחבר כנסת, כדי לאפשר את כניסתו של חבר הכנסת לשעבר יצחק פינדרוס חזרה לכנסת, בנאומו התייחס אייכלר למקרה המזעזע היום בשכונת רוממה | צפו (חדשות, פוליטי)
בזמן שהנציגים החרדים הבהירו כי לא יתמכו בתקציב המדינה, עד שלא יעבור חוק גיוס, ראש הממשלה נתניהו הצליח לפרק את ההתנגדות הצפויה בתוך אגודת ישראל וחבר הכנסת ישראל אייכלר יחזור לקואליציה ויכנס לתפקיד סגן שר מנתניהו, מי שצפוי לחזור לכנסת בעקבות כך, הוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס (פוליטי, חרדים)
בדגל התורה עולים למתקפה חריפה על חבריהם באגודת ישראל, וטוענים להפרה קשה של ההסכמים, לאחר הפרישה של המפלגה מהקואליציה | במפלגה דורשים כי ח"כ אייכלר יעזוב את הכנסת, ויפנה את מקומו לטובת ח"כ פינדרוס, כפי שנקבע בהסכמים (פוליטי)
ההדלפות מישיבת סיעת יהדות התורה בכנסת נמשכות מדי שבוע, ובעקבותיהם יו"ר הסיעה ח"כ יצחק פנדרוס שיגר הודעה מאיימת: "חברי הסיעה לא יתראיינו בפני עיתונאים או כלי תקשורת, שיפרסמו הדלפות מישיבות הסיעה" | האם היא מקובלת על כל חברי הסיעה? (כנסת)
אבל כבד בעולם הישיבות: הבוקר הלך לעולמו הרה"ג ר' מנחם רוטנברג זצ"ל, משגיח רוחני בהיכל ישיבת 'קול תורה', והוא בן 79 בפטירתו | מסע ההלוויה היום בשעה 11:30 מהיכל הישיבה | אחד מחתניו, הוא ח"כ יצחק פינדרוס (דיין האמת)
סערה פרצה הבוקר בחדר ועדת החוקה, חוק ומשפט, כאשר משפחות חטופים ביקשו להרחיב את הדיבור על סבל יקיריהן | מ"מ יו"ר הוועדה, יצחק פינדרוס, ביקש לצמצם את הדיבור וגרר שורה של תגובות זועמות מצד חה"כ מהאופוזיציה והדיון התפוצץ | צפו (פוליטי)