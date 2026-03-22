במתחם אולמות השמחה בבני ברק, נתפסו תשעה שוהים בלתי חוקיים - ערבים מהשטחים שהועסקו שלא כחוק, בשל כך המשטרה, החליטה לסגור את האולמות למשך 30 ימים | משפחות שסגרו את האולמות בתאריכים הללו בלחץ גדול - והחלו לחפש אולמות חליפים (חדשות חרדים)
המשפחה שהגיעה לבקש ברכה מהגר"י זילברשטיין, על בן משפחתם שמואשם בהעסקת שוהים בלתי חוקיים, קיבלה תוכחה גדולה מהרב, שזעק: "הוא צריך ברכה?! הוא צריך כפרה! ולא סתם כפרה, אלא כפרה גדולה! וכי בשביל בצע כסף הוא מפקיר את הציבור כולו לסכנה נוראית של העסקת כאלו אנשים?" (חדשות חרדים)