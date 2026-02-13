גלי בהרב מיארה הודיעה לבית המשפט על עיכוב ההליכים בפרשת "הטרדת עד המדינה שלמה פילבר", בה נאשמים יונתן אוריך, עופר גולן וישראל איינהורן | ההערכה במערכת המשפטית: המהלך יוביל כמעט בוודאות לסגירת התיק נגד מקורבי ראש הממשלה (חדשות)
שלמה פילבר, סוקר ערוץ 14, טוען כי הסקרים המצביעים על ירידה בכוח הקואליציה הם תוצאה של מניפולציות. לדבריו, הליכוד מתחזק, סמוטריץ' עובר את אחוז החסימה, והמפלגות החרדיות אינן מאבדות מנדטים – בניגוד למה שמוצג. פילבר מדגיש כי בפועל, הקולות "המחוקים" בתקשורת מגיעים לקלפי ביום הבחירות.
ראש הממשלה העיד היום שוב בפעם ה-16 בבית המשפט המחוזי בתל אביב והתייחס ליחסיו עם שלמה פילבר ועל הטענה שפעל בניגוד ענינים בפרשת בזק | בדבריו תקף את הערוצים שהפעילו לחץ ציבורי, כדי למנוע ממנו מינויים לניהול משרד התקשורת (משפט)